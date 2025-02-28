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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 23:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 02:02
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ULUSLARARASI YANKILAR SÜRÜYOR

ABD ve BM Sözcüleri: "Öcalan'ın çağrısı önemli -bir umut ışığı"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in Sözcüsü Stéphane Dujarric Öcalan'ın silah bırakma çağrısının, önemli gelişmelere yol açabileceğini söyledi. Dujarric çağrıyı "umut ışığı" olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ve BM Sözcüleri: "Öcalan'ın çağrısı önemli -bir umut ışığı"
Öcalan'ın çağrısı kendi el yazısıyla/İmralı Heyeti

İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın perşembe günü yaptığı çağrı, uluslararası camiada olumlu biçimde yankılanmayı sürdürüyor.

Trump ve Guterres'in sözcüleri

ABD Başkanı Trump'ın ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in sözcüleri Öcalan'ın örgütünü silah bırakma ve kendini feshetmeye çağırmasını "olumlu" ve "önemli" bir gelişme olarak memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Wshington D. C.'de yaptığı açıklamada çağrıyı "önemli bir gelişme" olarak niteledi. 

Hughes, bu çağrının "müttefik Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede ortağı ABD'ye ilişkin kaygılarını yatıştırmasına yardımcı olacağı" umudunu dile getirdi. Hughes ayrıca ABD'nin bu hareketin "bu sorunlu bölgede" barışa katkıda bulunabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Sözcüsü Stéphane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında çağrıyı "uzun zamandır süre giden çatışmanın çözümüne yol açabilecek bir umut ışığı"nı temsil eden "önemli bir gelişme" olarak niteledi. 

ABD-Türkiye ilişkilerinde dönüşüm beklentisi

ABD'de yayın yapan CBS TV kanalı, küresel kriz dinamiklerini izleyen Uluslararası Kriz Grubu düşünce kuruluşundan kıdemli Türkiye analisti Berkay Mandiracı'nın konuya ilişkin görüşlerine yer verdi.

Mandıracı CBS News'e verdiği demeçte, Türkiye hükümetiyle PKK arasında varılacak bir barış anlaşmasının "ikili ilişkilerde varlığını uzun zamandır sürdüren dikeni ortadan kaldırabileceğini" ve bunun "Türkiye için bir dizi kazanç" getirebileceğini söyledi.

Mandıracı, CBS News'a Ankara ile PKK arasındaki bir anlaşmanın Suriye'ye istikrar getirmeye de yardımcı olabileceğini söyledi.

Mandıracı, Türkiye'de PKK ile barışın, Suriye'nin Kürtlerin kontrolündeki kuzeydoğu bölgesini Suriye devletiyle bütünleştirmek üzere Şam ve Kürt güçleri arasındaki devam eden görüşmeleri destekleyebileceğini söyledi.

PKK neden şimdi silah bırakıyor? 

Mandıracı, Öcalan'ın çağrısının zamanlaması konusunda CBS News'a "On yıllık yoğun çatışmanın ardından PKK zayıflamış görünüyor." dedi. "Türk ordusu örgütü Türkiye'nin güneydoğusundan sürdü ve onu Kuzey Irak'ın dik ve sarp dağlarına yasladı." 

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
Kürt sorunu abd Öcalan'ın çağrısı ABD-Türkiye ilişkileri
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