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Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 12:06
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2025 16:01
2 dk Okuma

Güler: Sürecin sabote edilmesine müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e göre "terör örgütü derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeli".

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Güler: Sürecin sabote edilmesine müsaade edilmeyecek
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

AA'nın geçtiği habere göre, Güler, buradaki konuşmasında şöyle dedi: 

"Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır.

Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun."

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