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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 16:21
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Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?

Dört saatlik görüşmede üç kamerayla çekim yapıldı, Öcalan metni okuduktan sonra heyete, “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?
*DEM Parti İmralı Heyeti, 27 Şubat 2025. (Fotoğraf: MA)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ayrıntıları Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından yayımlandı. 

İmralı Heyeti, 27 Şubat sabahı saat 09.00’da havayolu ile adaya hareket etti ve 09.30’da İmralı Adası’na iniş yaptı.

MA’dan Azad Altay’ın haberine göre, heyet, Abdullah Öcalan ile İmralı’daki diğer mahpuslar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş tarafından karşılandı. Öcalan ve mahpus arkadaşları, heyeti “coşkulu, moralli ve sıcak bir şekilde” karşıladı.

Heyet, Öcalan, Konar ve Yıldırım ile birlikte açıklamanın yapılacağı salona geçti. Burada, yapılacak çağrının içeriğine dair sohbet edildi.

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
27 Şubat 2025
*Heyet üyeleri, Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer mahpuslar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş. (Fotoğraf: MA)

Açıklama üç kamerayla çekildi

Abdullah Öcalan, kendi el yazısıyla kaleme aldığı çağrıyı sesli olarak okudu. Açıklamanın kayda alınması için üç farklı kamera kullanıldı. 

Öcalan, çağrısını tamamladıktan sonra heyetle birlikte alkışladı ve açıklamayı bu şekilde sonlandırdı. Ardından, heyete hitaben, “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra Öcalan, heyet üyeleriyle hem toplu hem de tek tek fotoğraf çektirdi.

*Öcalan’ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı çağrı metni

Videolar heyete verilmedi

Çağrı metni okunduktan sonra birlikte yemek yenildi. Yemek sırasında da sürece ve çağrıya dair sohbet edildi.

İmralı Heyeti üyeleri, ziyaret sonrası İmralı’da bulunan bir bahçede toplu fotoğraf çektirdi. Çağrıya ilişkin çekilen fotoğraflar heyete teslim edilirken, video kayıtları ise paylaşılmadı. 

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Öcalan'ın çağrısı Abdullah Öcalan PKK Kürt sorununda çözüm tartışmaları imralı heyeti
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