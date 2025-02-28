Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"

Le Monde: Haftalardır beklenen mesaj

Fransa’nın önde gelen günlük gazetelerinden Le Monde, Öcalan’ın çağrısına geniş yer verirken “1999 yılından beri hapiste olan 76 yaşındaki Abdullah Öcalan, ‘bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstlendiği’ vurgusunu yaptı.

Le Monde, “Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) kurucusu ve tarihi lideri, silahlı hareketin feshedilmesini ve silahların bırakılmasını talep etti. BM bunu ‘bir umut ışığı’ olarak görüyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ise X’ten yaptığı açıklamada Öcalan’ın mesajını memnuniyetle karşıladığını söyledi,” diye ekledi ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) şu mesajına yer verdi:

“SDG lideri, video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, ‘Buradaki mesele barış olduğu için bu girişimi olumlu görüyoruz’ dedi. Ardından, birliklerinin Suriye ordusuna katılmaya açık olduğunu, ancak dağıtılmalarına karşı olduğunu belirtti ‘PKK’nin silah bırakma çağrısı onları ilgilendiriyor, bizi değil’ diye ekledi.”