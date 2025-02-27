Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin İstanbul'da paylaştığı ve ulusal TV kanallarının canlı olarak paylaştığı çağrıya Kürt kurumlarından değerlendirme ve yanıtlar geliyor.

Mazlum Abdi: "Bize değil PKK'ye..."

Yeni Yaşam'ın haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, "Sayın Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi. PKK ile Türkiye arasında barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır." dedi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Ulusal Basın Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısına video konferans yoluyla katılan Abdi, çağrı konusunda, “Sayın Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan’a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi.” dedi.



Abdullah Öcalan’ın mesajının olumlu bir gelişme ve barış çağrısı olduğunu vurgulayan Abdi, uygulanması halinde Türkiye’de demokrasinin daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

‘"Türkiye’nin bahanesi kalmayacak"

Mazlum Abdi devamla, “PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır. Eğer bu süreç başarılı olursa, bunun bize olumlu bir etkisi olacak ve Türkiye’nin bölgemize saldırmak için hiçbir bahanesi kalmayacak.” dedi.

SDG ve Özerk Yönetim bir araya gelecek

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin yönetici gücü Demokratik Birlik Partisi (Partiya Yekitiya Demokrat-PYD) Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim de Mezopotamya Ajansı'na verdiği demeçte Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Özerk Yönetim’in bir araya gelerek, çağrıyı değerlendireceklerini ve bir yol haritası çizeceklerini belirtti.

Müslim, “Bugün Kürt Halk Önderi bir şeyi gösterdi. Demokratik siyasetin yolu, özgür örgütlenme, diplomasinin yolu açılır, özgürlükler gelişirse biz de silahlarımızı elbette kenara bırakabiliriz. Önder Öcalan bunu da PKK’nin kongresine bıraktı." dedi.

PYD'li önde gelen siyasetçi, "[PKK] Kongreyi toplayıp gerekli görürlerse silah bırakıp kendilerini feshedecekler. Şimdi sıra Türkiye’de, onlar hangi adımı atacaklar?" diye sordu.

Müslim: "Türkiye'nin alacağı kararlar var, bizim durumumuz farklı"

"Önderlik nasıl tüm sorumluluğu üstleniyorsa, Türk devleti de sorumluğu üstlenmeli. Bu adım adım yapılacak şeylerdir. Silah bırakma kararı partinin alacağı karardır. Kendilerini fesih etme kararı yine PKK’ye aittir. Önder Öcalan bu sorumluluğu alacağını söylüyor.Şimdi Türkiye’nin alacağı kararlar var" diyen Müslim, "Kuzey ve Doğu Suriye olarak durum[larının] farklı [olduğunu]" kaydetti: "Suriye Rejimi ile ne yapacağımıza dair yöneticilerimiz oturup kararlarını vereceklerdir.”

(AEK)