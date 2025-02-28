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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 08:17
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 08:21
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Baluken: Eşit yurttaşlık ve demokratik adımlar önemli

Öcalan’ın sağlıklı bir müzakere sürecine katılmasının gerekliliğine işaret eden Baluken, tecridin kaldırılmasının bu süreç için kritik bir adım olacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Baluken: Eşit yurttaşlık ve demokratik adımlar önemli

Kürt siyasetçi İdris Baluken, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının önemli bir süreci başlattığını belirterek, “Dünyanın dikkatle izlediği tarihi bir ana tanıklık ettik” dedi.

MA’ya konuşan Baluken, Öcalan’ın mesajının, onu tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçlayan 26 yıllık bir sürecin ardından geldiğine dikkat çekerek, “Sayın Öcalan’ın mesajları, onun tasfiye edilmiş bir figür değil, aksine sözünün etkisini küresel bir düzeye taşıyan bir aktör olduğunu gösteriyor” dedi.

“Eşit yurttaşlık ve demokratik adımlar önemli”

Öcalan’ın çağrısının Türk ve Kürt halklarının ortak geleceğine işaret ettiğini belirten Baluken, mesajın barışçıl ve demokratik bir çözüm perspektifi sunduğunu vurguladı. “Bu çağrı, Sayın Öcalan’ın yıllardır üzerinde çalıştığı barış ve demokrasi projelerine yeni ve daha etkili bir eklemedir. Tüm bölge halklarının özgür, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek inşa etmesini hedefleyen bir vizyon ortaya koyuyor” dedi.

Demokratik dönüşüm sağlandığında barışın çok yakın olduğunu dile getiren Baluken, muhatapların bu süreci ciddiyetle ele alarak somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

“Yüzeysel hesaplardan kaçınılmalı”

Baluken, sürecin dar politik çıkarlarla değil, uzun vadeli ve kapsayıcı bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Sayın Öcalan’ın mesajı, büyük bir fedakarlık örneği. İmralı’daki müzakere koşulları henüz tam olarak oluşmamış olsa da, Öcalan barış ve demokrasi konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu noktada, muhatapların bu iradeyi doğru okumaları ve gerekli adımları atmaları hayati önem taşıyor” dedi.

Öcalan’ın sağlıklı bir müzakere sürecine katılmasının gerekliliğine işaret eden Baluken, tecridin kaldırılmasının bu süreç için kritik bir adım olacağını belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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