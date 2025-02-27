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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 23:13
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 00:02
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ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI

CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"

Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısının ardından toplanan CHP MYK'nin, "Kürt meselesinin, TBMM çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi" doğrultusundaki kararını duyuran Özel, Öcalan'ın açıklamalarını "önemli" bulduklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), DEM Parti İmralı heyetinin düzenlediği basın toplantısına ilişkin olağanüstü toplantısı sonrasında yayımladığı  yazılı açıklamada Genel Başkan Özgür Özel, Öcalan'ın İstanbul'da medyayla paylaşılan çağrısının "önemli" olduğunu vurguladı. 

"Muhatapları çağrının gereklerini yapmalı"

Özel, "Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni [ettiklerini] duyurdu.  

İstismara izin verilmeyecek

Özel bunun yanısıra partisinin "toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyece[ğini]" de vurguladı. .

Saat 19:00'da Özel başkanlığında başlayan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 21:00'de sonuçlandı ve toplantıda varılan sonuçları Özgür Özel kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

Kürt meselesi TBMM'de çözülmeli

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkemizin tüm sorunlarının demokratik yollardan çözümü konusunda tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz.

Kürt meselesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, şeffaflıkla ele alınması ve çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal barış için tüm toplumun görüşlerinin, şehit ailelerinin, gazilerimizin ve bütün mağdurların rızalarının öncelendiği çözüm için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bugüne kadar yaptığımız katkıları, bundan sonra da esirgemeyeceğiz.

Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir. Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz.

Hiç şüphesiz meseleler, temennilerle değil, güven ortamı tesis edilerek ve icraatlarla çözülür. Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür. İç barış ise, otoriter bir sistemde değil, demokratik düzende, hukuk devleti ilkelerine uymakla, adalet ve eşitlikle sağlanır.

Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi elzemdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin hiçbir makam, mevki ve aktör tarafından kendi siyasi hedefleri doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, her zaman barış ve demokrasi çabalarının yanında; savaşın, terörün, çatışmanın ve otokrasinin karşısındayız. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Öcalan'ın çağrısı özgür özel CHP Kürt sorunu
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