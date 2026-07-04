Adnan Beker, CHP'den istifa etti

*Özgür Özel'e yakın bir isim olarak bilinen Beker, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla genel başkan ilan edilmesi sürecinde yaşanan gerginliklerde CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesini önlemek için otobüsünü bina girişine çektirmiş ve bu durum Kılıçdaroğlu ile arasında tartışmalara neden olmuştu.

*CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini X platformunda açıkladı. Beker, partide kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirterek, mevcut yapı içinde verilecek siyasi mücadelenin ülkeye faydalı olmayacağını ifade etti ve bağımsız milletvekili olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Beker X’te şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.”

İYİ Parti’den istifa etmişti

2023 yılındaki genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker, 16 Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 4 Mart 2025'te ise CHP'ye katılmıştı.

2019 yılında CHP listesinden ve İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçilmişti. Beker, 4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliği yapmıştı.

Beker, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'e yakın bir isim olarak biliniyor.

“Mutlak butlan” tepkisi

Adnan Beker, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile de gerginlik yaşamıştı. Beker, mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusuyla polis baskınıyla girilirken müdahaleyi önlemek için parti binasının girişine şahsi otobüsünü çektirmişti.

Binanın polis baskınıyla tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, "Orası kimsenin babasının malı değildir, orası halkındır. Girseydi milletvekilleri içeri ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı yani? İçim burkularak izledim, bunlar olmamalıydı, niye bunlara izin veriliyor? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, militanlarının orada ne işi var?" ifadelerini kullanarak Beker'e tepki göstermişti.

Beker ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yanıt vermişti:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi’ne polis müdahalesiyle, biber gazıyla, jopla girmedim. Grup toplantısında binlerce partilimizin alkışlarıyla, umutlarıyla katıldım. Bana orada ne işin var diyen butlan, asıl senin orada ne işin var? Genel Merkezimize de yalnızca iki danışmanım ile birlikte seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e omuz vermek için geldim. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şayet böyle bir kişi tespit edilemez ve Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazsa, ortaya çıkan bu iftirası nedeniyle butlanla oturduğu o koltuktan derhal istifaya davet ediyorum."

(EMK)