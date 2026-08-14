Özgül Saki’den Mabel Matiz’e destek: “Sansür politikalarını kabul etmiyoruz”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in “Ha Leylim” adlı şarkısının sözleri ve video klibi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında 13 Ağustos’ta resen soruşturma başlattı.

Mabel Matiz'e yeni soruşturma

Soruşturmaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Matiz’in yaklaşık bir yıl içinde ikinci kez benzer bir suçlamayla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Saki, sanat ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin “aile” ve “ahlak” söylemleri üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce, Eylül 2025’te Mabel Matiz’in Perperişan şarkısı hakkında “müstehcenlik” gerekçesiyle soruşturma açılmış, sanat ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı yeniden gündeme gelmişti. Şimdi de Ha Leylim şarkısı ve klibi hakkında yine “müstehcenlik” gerekçesiyle… pic.twitter.com/SnHQ2toXUS — Özgül Saki (@ozgulsakii) August 13, 2026

“Sanatçıların üretimleri sınırlandırılıyor”

Saki, Mabel Matiz’in daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, bu süreçten sonra DEM Parti’nin “müstehcenlik” kavramının ceza hukukundaki kullanımına ilişkin bir kanun teklifi hazırladığını belirtti. Teklifin, özellikle kadınların ve sanatçıların bedensel ifade biçimlerinin cezai yaptırımların konusu hâline getirilmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.

Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısının sözleri nedeniyle açılan davada İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2026’da suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek sanatçının beraatine karar vermişti.

Saki, “Aile Yılı”nın ardından gündeme getirilen “Aile On Yılı” yaklaşımının kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamları ile sanatçıların üretimleri üzerindeki baskıyı artırdığı görüşünü dile getirdi. Şarkıların, kliplerin ve dizilerin “müstehcenlik” gerekçesiyle hedef alınmasının ifade ve sanat özgürlüğünün alanını daralttığını belirtti.

(NÖ)