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YT: Yayın Tarihi: 14.08.2026 12:51 14 Ağustos 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.08.2026 12:58 14 Ağustos 2026 12:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Özgül Saki’den Mabel Matiz’e destek: “Sansür politikalarını kabul etmiyoruz”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Mabel Matiz’in “Ha Leylim” şarkısı ve klibi hakkında “müstehcenlik” gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Saki, kadınları, LGBTİ+’ları ve sanatçıları hedef alan politikalara karşı dayanışma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgül Saki’den Mabel Matiz’e destek: “Sansür politikalarını kabul etmiyoruz”
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in “Ha Leylim” adlı şarkısının sözleri ve video klibi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında 13 Ağustos’ta resen soruşturma başlattı.

Mabel Matiz'e yeni soruşturma
Mabel Matiz'e yeni soruşturma
13 Ağustos 2026

Soruşturmaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Matiz’in yaklaşık bir yıl içinde ikinci kez benzer bir suçlamayla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Saki, sanat ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerin “aile” ve “ahlak” söylemleri üzerinden meşrulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

“Sanatçıların üretimleri sınırlandırılıyor”

Saki, Mabel Matiz’in daha önce “Perperişan” şarkısı nedeniyle yargılandığını hatırlatarak, bu süreçten sonra DEM Parti’nin “müstehcenlik” kavramının ceza hukukundaki kullanımına ilişkin bir kanun teklifi hazırladığını belirtti. Teklifin, özellikle kadınların ve sanatçıların bedensel ifade biçimlerinin cezai yaptırımların konusu hâline getirilmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.

Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısının sözleri nedeniyle açılan davada İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs 2026’da suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek sanatçının beraatine karar vermişti.

Saki, “Aile Yılı”nın ardından gündeme getirilen “Aile On Yılı” yaklaşımının kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamları ile sanatçıların üretimleri üzerindeki baskıyı artırdığı görüşünü dile getirdi. Şarkıların, kliplerin ve dizilerin “müstehcenlik” gerekçesiyle hedef alınmasının ifade ve sanat özgürlüğünün alanını daralttığını belirtti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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