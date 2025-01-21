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HABER
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 15:50
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 16:12
3 dk Okuma

KARTALKAYA'DA OTEL YANGINI

“Önlenebilir her ölümün birer cinayet olduğunu tekrar hatırlatıyoruz”

Siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya yükselmesine tepki göstererek yangındaki ihmallere dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Önlenebilir her ölümün birer cinayet olduğunu tekrar hatırlatıyoruz”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılan yangınla ilgili altı Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yerlikaya soruşturma kapsamında henüz gözaltı olmadığını söyledi.

237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’in yetkilisi ve sahibi olduğu iddia edilen Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, üç gün önce yaptığı açıklamada otelde yüzde 80 doluluk oranı olduğunu, yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söylemişti.

Yerlikaya’nın hayatını kaybedenlerin güncel sayısını açıklamasıyla birlikte yangınla ilgili sosyal medyadaki tepkiler de yükseldi.

Yangınla ilgili açıklama yapan siyasi partiler ile temsilcileri, kurum ve kuruluşlar, sorumluların açığa çıkarılmasını ve yargılanmasını talep etti.

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Tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: “Hepimizin başı sağ olsun. Bu sabah uyandığımız büyük acı her geçen dakika daha ağırlaşıyor. Bolu Belediye Başkanımız, milletvekilimiz ve il başkanımızla süreci takip ediyoruz. Maalesef, yangının sonuçları giderek daha vahim hale geliyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Acımız çok büyük. Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Çok üzüntülüyüz, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): Acımız büyük, çok üzgünüz. Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde çıkan yangında 66 yurttaşımız yaşamını yitirmiş ve  51 yurttaşımız yaralanmıştır. Yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ağır ihmallerin ve denetimsizliğin bu felaketi yarattığı açıktır. Soruşturmalar hızla sonuçlanmalı, ihmali ve sorumluluğu olanlar en kısa sürede yargılanarak cezalandırılmalıdır.”

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş: “Otel sahiplerinin ve kamu görevlilerinin ihmallerinin, umursamazlıklarının ve denetimsizliklerinin bedelini yurttaşlarımız canlarıyla ödemiştir. Göz göre göre yaşanan bu katliamın peşini bırakmayacağız. Katliamda sorumluluğu bulunan tüm kamu görevlileri derhal görevlerinden alınmalı, soruşturmaya dahil edilmeli, otel yetkilileriyle birlikte tüm şüpheliler hakkında etkin bir soruşturma yürütülerek kamuoyu doğru şekilde bilgilendirilmelidir. Kâr hırsı, denetimsizlik, ihmal, kayırmacılık… Soma'da madende, Hendek'te fabrikada, Çorlu'da trende öldüren düzen, bugün Bolu'da da canlarımızı aldı. En ucuz kalemin insan canı olduğu, hiçbir sorumlunun hesap vermediği düzene bin kere lanet olsun! AKP yandaşları para kazansın diye denetimsizliğe, rüşvete, ihmale can vermek istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB): “Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve her kış döneminde on binlerce insanı ağırlayan Kartalkaya’da herhangi bir itfaiye biriminin bulunmaması, Bolu-Kartalkaya yolunda buzlanma sorununun giderilmemesi kamu otoritesinin gerekli önlemleri tam anlamıyla almadığının göstergeleridir. Önlenebilir her ölümün birer cinayet olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Adli ve idari soruşturmalar sonucu ihmali ve sorumluluğu bulunanların en kısa sürede cezalandırılmalıdır.”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi: “Otelde yangın merdivenin olmadığının ve yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığının söylenmesi korkunç bir durumdur ve akıldışıdır. Burada gerek Bolu Belediyesi gerekse Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunun araştırılması ve bir an önce gerçek sorumlular ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu olayla ilgilenen savcılık makamının objektif ve her türlü etkiden uzak bir soruşturma yapmasını ve gerçek sorumluları ortaya çıkarmasını diliyoruz. Kazada yaşamını yitiren yurttaşlarımız için başsağlığı ve yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
kartalkaya otel yangını Ali Yerlikaya bolu belediyesi ekrem imamoğlu
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