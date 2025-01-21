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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 16:20
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 16:51
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BEŞ BAKAN, KARTALKAYA’DA

"Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut, iki yangın merdiveni var"

Oteldeki yangından sağ kurtulan bazı yurttaşlar, yangın alarmı ve yangın merdiveni bulunmaması nedeniyle bazı kişilerin mahsur kaldığını söylemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut, iki yangın merdiveni var"

Bolu Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'i soğutma çalışmaları devam ederken, bakanlar olay yerine gelerek son duruma ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybının 66'ya yükseldiğini yaralı sayısının ise 51 olduğunu duyurdu. Otelin 12 katlı olduğunu ve olay anında otelde 238 kayıtlı misafirin bulunduğu söyleyen Yerlikaya, yangınla ilgili ilk ihbarın da saat 03.27'de alındığını söyledi. Yerlikaya, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 04.15'te yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralıların son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı:

"51 yaralımız var; bunlardan biri ağır, yoğun bakımda yatmakta, 17'sini taburcu ettik, diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor, durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu şu an kritik. Allah'ın izniyle diğerlerini inşallah taburcu edeceğiz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

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"İki yangın merdiveni var"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Bakan Ersoy, bir gazetecinin "Tesiste yangın merdiveni var mıydı?" sorusuna, "İki yangın merdiveni var." yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, dört başmüfettiş görevlendirdiklerini, olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklarını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da başsağlığı dileklerini paylaştı.

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Göz göre göre bir felaket yaşandı

Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız” dedi.

Daha önce de Grand Kartal Otel’de konakladığını ve yangın merdiveni görmediğini belirten Şentürk, “Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmayışı insanları orada mahsur bıraktı” ifadelerini kullandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kartalkaya otel yangını Kartalkaya Grand Kartal Otel
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