CHP, Kartalkaya'da meydana gelen yangına ilişkin heyet görevlendirdi

Bolu Kartalkaya Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yangın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel yangınıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alacak.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığı'ndaki heyet, yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak.

“Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, şöyle dedi: "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum.”

(EMK)