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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 12:01
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 12:17
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CHP, Kartalkaya'da meydana gelen yangına ilişkin heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili heyet görevlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, yangından zarar görmüş bir binanın dış cephesi görülmektedir. Ahşap kaplama bir yapı olan binanın dış yüzeyinde yanık izleri ve islenme dikkat çekmektedir. Binanın pencerelerinin bir kısmı kırılmış ve camlar yok olmuştur. Yangının etkisi, özellikle sol tarafta bulunan pencerelerin etrafında daha yoğun izler bırakmıştır. Bir itfaiye personeli, binanın bir penceresinden dışarıya bakmakta ve inceleme yapmaktadır. Bu, yangının kontrol altına alındıktan sonra yapılan bir değerlendirme çalışmasını düşündürmektedir. Genel olarak görüntü, yangının yapıya ciddi zarar verdiğini ve olayın ciddiyetini yansıtmaktadır. Arka planda başka bir detay görünmemektedir, odak tamamen binanın yanık cephesi üzerindedir.
Fotoğraf: AA

Bolu Kartalkaya Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yangın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel yangınıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alacak.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığı'ndaki heyet, yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak.

“Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, şöyle dedi: "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Kartalkaya'da otelde yangın
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