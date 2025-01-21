Özel'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’da bir otelde çıkan ve birçok can kaybına yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarına konuşan Özel, yaşanan acının büyüklüğüne dikkat çekerek, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu sabah uyandığımız büyük acı her geçen dakika daha ağırlaşıyor. Bolu Belediye Başkanımız, milletvekilimiz ve il başkanımızla süreci takip ediyoruz. Maalesef, yangının sonuçları giderek daha vahim hale geliyor” dedi.

Yangın nedeniyle CHP grup toplantısını iptal ettiklerini belirten Özel, “Bu şartlar altında grup toplantısı yapmak mümkün değildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Ne yazık ki ilgili bakanlardan bizi daha da üzecek haberler alacağımızı biliyoruz. Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız” dedi.

“Acıları ve yapılan haksızlıkları unutma günü de değil”

Özel, konuşmasında Türkiye’nin sürekli yeni acılar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“81 il başkanımız, gençlik ve kadın kollarımızın temsilcileri, milletvekillerimiz ve Parti Meclisimizle birlikte bir yeni başlangıç toplantısı planlamıştık. Ancak bugün, siyasetin sıcak gündeminden uzak durma günü. Ama bu, acıları ve yapılan haksızlıkları unutma günü de değil.”

Özel, Çağlayan Adliyesi’ne yapacağı bir ziyareti hatırlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve bazı belediye başkanlarının karşı karşıya kaldığı adli süreçlere tepki gösterdi. Şöyle dedi:

“Bir siyasi partinin genel başkanı nezarethanede tutuluyor, belediye başkanlarımız Silivri’de. Her gün yeni bir saldırı, yeni bir acı. Ama kimse bizim pes edeceğimizi düşünmesin."

“Acımız büyük, öfkemiz birikiyor”

Türkiye’nin bir güne birden fazla felaket ve acının sığdığı bir ülke haline geldiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Acımız büyük, öfkemiz büyük. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce en umutsuz günlerde umudu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti. Bu girdaptan çıkacağız. Yasımızı tutacağız, sorumluların hesap vereceği günler gelecek. Kimse teslim olacağımızı düşünmesin.”

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(EMK)