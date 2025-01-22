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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 11:38
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 11:46
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KARTALKAYA OTEL YANGINI

EMO: “Yangın ihbarı ve tahliye süreçlerinde eksiklikler olduğu anlaşılmaktadır”

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’na göre yangın güvenliği ve tahliye süreçlerindeki eksiklikler, trajedinin boyutunu artırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
EMO: “Yangın ihbarı ve tahliye süreçlerinde eksiklikler olduğu anlaşılmaktadır”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün (21 Ocak) çıkan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün yeniden başladı.

Yangınla ilgili otel işletmecisi dahil dokuz kişi gözaltına alınırken ülke genelinde 1 gün süreyle “milli yas” ilân edildi.

Yangınla ilgili açıklama yapan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, yangın ihbarı ve tahliye süreçlerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

2007’den önce yapılan binaların, mevcut düzenlemeler gereği yangın güvenlik önlemlerinden muaf tutulmasının sistematik bir soruna işaret ettiğini söyleyen EMO, bu düzenlemenin değiştirilmesi ve kamuya açık binalarda yangın güvenlik sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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“Mevcut yapı” tanımı değişikliği

Yangın sürecindeki ihmallere dikkat çeken EMO’nun açıklaması özetle şöyle:

“Yangının çıkış nedeni ve binanın yangın güvenlik önlemleri hakkında yapılacak resmi bilirkişi incelemeleriyle netlik kazanacak olsa da, yangın ihbarı ve tahliye süreçlerinde eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyada ve basında yayımlanan görüntüler, binanın zamanında tahliye edilmesinde ciddi aksaklıkların olduğunu göstermektedir. Merdiven boşluklarının dumanla dolması, üst katlardan atlamak dışında seçenek bırakmamış, dehşet verici görüntülere yol açmıştır.

Söz konusu binada çalışır durumda bir yangın algılama ve uyarma sistemi bulunup bulunmadığı, yangın söndürme sistemi olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Dahası, bu tür sistemlerin zorunlu olup olmadığı da bir soru işareti oluşturmaktadır. Şöyle ki, binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik`teki ‘mevcut yapı’ tanımı, eski binaların yangın önlemleri için zorunlulukları kaldırmış durumdadır. 29 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete`de yapılan değişiklikle; 2007’den önce yapı ruhsatı başvurusu yapılmış ve o tarihten önce tamamlanmış binalar, ‘mevcut yapı’ olarak kabul edilmiştir. Bu değişiklik, geçmişte mevzuat eksiklikleri nedeniyle alınması gereken yangın önlemlerinin eksik uygulanmasına yol açmıştır. Odamız uzun yıllardır bu düzenlemenin eksikliklerine dikkat çekmekte ve özellikle kamuya açık binalarda yangın güvenliği önlemlerinin yeterli olmadığı konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Son yaşadığımız yangın da mevzuat eksiklerin giderilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

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Yangın algılama ve uyarma sistemlerinin kurulması tek başına yeterli değildir. Bu sistemlerin sürekli çalışır durumda tutulabilmesi için düzenli bakım ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Odamız, binalardaki yangın güvenliğine ilişkin sistemler başta olmak üzere tüm elektronik sistemlerin sürekli çalışmasını sağlamak amacıyla, ‘Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatları İşletme Sorumlusu’ unvanını içeren mevzuatı oluşturmuştur. 2012 yılında yayımlanan EMO Yapı Elektronik Sistem ve Tesisatlarına Ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği`nin hükümleri hayata geçirilerek, ilgili bakanlıklar tarafından yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Mevzuat eksiklikleri nedeniyle zafiyetler oluştuğunu bir kez daha hatırlatıyor, gerekli düzenlemeler yapılana kadar yurttaşları, bina yöneticilerini, işletmecileri, hastane, otel, yurt ve okul yönetimlerini, ‘zorunlu’ olmasalar da önlem almaya çağırıyoruz. Elektrik ve elektronik sistemlerinin kontrol edilmesi için EMO birimlerine ve uzman üyelerimize başvurabileceklerini hatırlatıyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kartalkaya otel yangını elektrik mühandisleri odası TMMOB Grand Kartal Otel
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