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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 15:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 15:32
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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı

RTÜK, “Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangınla ilgili 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, “Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmi veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak beklentimiz, kamuoyunda sağlıklı kanaat oluşumuna yardımcı olan görsel ve işitsel medyanın kendisinden beklenen sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak, olayla ilgili henüz delillerin toplanamamış olması, görsel basın ve sosyal medya ile internet medyasında ilgili bir takım bilgilerin yanlış yayınlandığının müşahede edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, bilgi kirliliğinin kamu düzenini ve kamu sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği, ayrıca ölenlerin yakınlarının yapılabilecek haberlerden etkilenme ihtimallerinin bulunması bakımından 5187 sayılı Basın Kanununun ilgili maddesi kapsamınca yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır. Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
kartalkaya otel yangını
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