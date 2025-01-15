İstanbul: Son 48 saatte sahte içkiden ölümler 23'e yükseldi

İstanbul'da son 48 saatte 66 alkol zehirlenmesi vakasında 23 kişi öldü.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana kentte sahte alkol kullanımına bağlı zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği duyuruldu.

Valiliğin açıklamasına göre, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gel[di]. [Bunlardan] 23’ü hayatını kaybet[ti]. [Solunum aygıtına bağlanan] 32 hastanın tedavileri [...] yoğun bakım servislerinde [sürüyor]."

3 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken, 8 hasta da kliniklerde tedavi altında.

Ölenlerin arasından Orta Asya kökenli Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan'ın otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumunda sürdüğü bildirildi.

Dün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sahta alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye başvurararak tedavi altına alınanların 11'i tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

AYNI GÜNDE 38 KİŞİ HASTANELİK OLDU İstanbul: Bir günde sahte alkolden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan 11'i öldü

1 Ocak'tan bu yana 34 can kaybı

İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan valilik açıklamasında piyasada "sahte içki"ye yönelik talebin yükselmesi ve sahte içki üretiminin tırmanması "Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklarla" ilişkilendirildi.

Güvenlik önlemleri artarken sahte içkiden ölümler azalmıyor

Valilik, artan can kayıplarını önlemeye yönelik olarak da idari ve polisiye önlemlerin aralıksız sürdürülmesine ağırlık verileceğini açıkladı: "Emniyet, belediye ve tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir."

İstanbul Valisi Davut Gül, dün ölüm haberlerinin duyulmasının ardından yaptığı açıklamada kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıklamıştı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar ne diyor? İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin her yıl artan sahte içki ölümlerini durdurmaya yönelik olarak daha çok polisiye ve idari önlem önermelerine karşılık, sahte içkiden kaynaklanan ölüm sayıları polisiye tedbirlerin artışına paralel olarak artmaya devam ediyor. Hekimler, mühendisler ve iktisatçıların önerileriyse tüketicilerin "sahte içki"ye yönelişlerinin sonuçlarına değil nedenlerine dönük. Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığının yayınlarında idari ve polisiye önlemlerin ötesinde ileri sürülen bütüncül önerilerin derlenmesinden ortaya çıkan yaklaşımlar aşağıda özetleniyor: Bu öneriler, genellikle halk sağlığı, yasal düzenlemeler, eğitim, ve teknik önlemleri kapsıyor. Özellikle hekimler ve toksikologlar, metanol zehirlenmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Gıda mühendisleri sahte alkol üretiminin teknik olarak engellenmesi için alkol üretim süreçlerinin daha sıkı denetlenmesini ve takip edilmesini öneriyor. İktisatçılar ise ÖTV uygulamalarının içki fiyatlarını ekonomi dışı baskılarla artırması sonucunda piyasanın sahte içkiye ardına kadar açılmasına neden olduğu tespitiyle alkollü içkilere uygulanan ÖTV matrahlarının aşağı çekilmesini istiyor. Halk sağlığı ve tüketici farkındalığı Eğitim Kampanyaları: Yurttaşların sahte içki ve metanol zehirlenmesi hakkında bilinçlendirilmesi. Alkolün güvenilir olmayan kaynaklardan alınmaması gerektiğine dair kamu spotları ve eğitim programları. Sağlık Bakanlığı ve medya işbirliği: Sahte içkinin riskleri ve belirtilerini kamuya anlatan, hızlı müdahale ve tedavi yollarını açıklayan bilgilendirme kampanyaları. Ürün tanıma rehberi: Özgün ve sahte alkol ürünlerinin ayırt edilmesine yardımcı olacak rehberlerin yayımlanması. Teknik ve bilimsel öneriler Metanol test kitleri: Gıda mühendisleri ve kimyagerler, piyasada kolayca erişilebilir ve ucuz metanol test kitlerinin geliştirilmesini öneriyor. Laboratuvar altyapısı: Alkol ürünlerinde metanol seviyelerini hızlıca analiz edebilecek laboratuvarların yaygınlaştırılması. Güvenlik teknolojileri: Alkollü içkilerin üzerine QR kod veya hologram gibi sahteciliği önleyici işaretler yerleştirilmesi. Hukuki ve düzenleyici öneriler Kaçak üretimle mücadele: Kolluk kuvvetlerinin sahte içki üretim merkezlerini tespit etme ve imha etme yeteneklerinin artırılması. Vergi düzenlemeleri: Yüksek alkol vergileri nedeniyle kaçak içkiye yönelimi azaltmak için uygun vergi düzenlemelerinin yapılması. Tedarik zinciri kontrolü: Üretimden satış noktasına kadar içki ürünlerinin kayıt altına alınmasını zorunlu kılan bir izlenebilirlik sistemi. Sağlık hizmetleri ve zehirlenmeye müdahale Acil Servis kapasitesinin artırılması: Özellikle yoğun sahte içki vakalarının görüldüğü bölgelerde, acil servislerin metanol zehirlenmesi tedavisinde uzmanlaşması. Fomepizol ve etanol temini: Sahte içki zehirlenmelerinde kullanılan antidotların (fomepizol veya etanol) stoklarının artırılması ve kolay erişilebilir hale getirilmesi. Erken uyarı sistemleri: Zehirlenme vakalarının yoğun olduğu bölgelerde hızlı müdahaleye olanak tanıyan erken uyarı sistemleri kurulması. Ekonomik ve sosyolojik öneriler Alternatif Ürün Desteği: Alkol tüketimini azaltmaya yönelik olarak, uygun fiyatlı ve güvenilir alkolsüz içecek seçeneklerinin yaygınlaştırılması. Ekonomik dengesizliklerin azaltılması: Alkol vergilerinin düşürülmesi veya sosyal yardımlar yoluyla yoksul kesimlerin sahte alkol yerine güvenli ürünlere erişiminin sağlanması. Toplum tabanlı mücadele: Yerel yönetimlerin sahte içkiyle mücadelede aktif rol oynaması, ihbar hatlarının yaygınlaştırılması. Uzmanlar, bu önerilerin bütüncül bir yaklaşımla uygulanmasının, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri ciddi ölçüde azaltabileceğinde birleşiyor.

(AEK)