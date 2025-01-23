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HABER
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 15:40
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KARTALKAYA OTEL YANGINI

Kayıp yakını: “Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin”

Grand Kartal Otel yangınında kızı ve torununu kaybeden Semra Şahin, yetkililere seslenerek “Bu işin peşini bırakmayacağım, lütfen görevinizi yapın” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kayıp yakını: “Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat’ı kaybeden Sema Şahin, dün (22 Ocak) Ankara Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kimlik tespiti için DNA örneği verdiğini belirten Şahin, yaşananlara tepki gösterdi ve sorumlulardan hesap sorulmasını istedi:

“Benim kızım Feray Kanpolat, torunum Oya Kanpolat. Birlikte geldiği arkadaşı Müge Turan ve kızı Alya Turan. Hepsine rahmet, başsağlığı iliyorum. Ben şu an bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmişler. Ben DNA’mı verdim.

“Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi”

“Bu itfaiyenin geç gelmesini eleştiriyorum, kınıyorum. Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine de yalvarıyorum, rica ediyorum, bu işin peşini de bırakmayacağım, lütfen görevlerini yapsınlar.

“Herkes bunun bedelini ödesin”

“Öncelikle Turizm Bakanı’nın burayı neden denetlemediğini, yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, niye bir uyarı levhası yoktu, niçin otele girenlere böyle ahşap bir otelde böyle bir bilgilendirme yapılmadı? Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin.”

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(VC)

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