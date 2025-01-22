Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta meydana gelen yangın, Türkiye’de son yıllarda yaşanan en büyük facialardan biri olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, otelde kayıtlı 238 misafirin bulunduğunu açıklarken, çalışan sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yangında, çoğu ailece olmak üzere en az 78 kişi hayatını kaybetti.

KARTALKAYA OTEL YANGINI Adalet Bakanlığı, can kaybı sayısını 78 olarak düzeltti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ocak gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “76 canımızdan 52’sinin kimlikleri tespit edildi ve şu ana kadar 45 vatandaşımızın naaşları ailelerine tespit edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespiti çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu’nda DNA tespit çalışmaları yapılıyor” demişti. 23 Ocak’ta Adalet Bakanlığı, Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu, tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi.

Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri şöyle: Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Yılmaz Sarıtaş, Doruk Sarıtaş, Ömür Kotan, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Enes Gültekı̇n, Rümeysa Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Ahmet Çetı̇z, Sedat Çetı̇z, Esat Çetı̇z, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Mert Doğan, Duygu Doğan, Elif Naz Boduroğlu, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Eren Bağcı, Ceren Yaman Doğan, Lalin Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Can Tokcan, Demir Tüzgı̇ray, Defne Tüzgı̇ray, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Nedim Türkmen, Ayşe Neva Türkmen, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Defne Arkadaş, Dila İnal, Ela İnal, Laura Kurtınadze, Feray Kanpolat, Oya Kanpolat, Özüm Karataşlı, Alya Altın, Kübra Altın, Esra Nazı̇k, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yiğit Gençbay, Alp Mercan, Şevval Şahı̇n, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Gülçin Akı̇şli, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgileri, sosyal medyada paylaşılan vefat ilanları ve basına yansıyan haberlerden derledik.

*Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin ile çocukları (Fotoğraf: Instagram) Gültekin ailesinden 8 kişi hayatını kaybetti Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Güner Gültekin, eşi Bilal Gültekin ve çocukları Muhammet Selim (5), Bekir Sadık (2), Sümeyye (10) ve Yusuf Sinaneddin (7) ile Bilal Gültekin’in kardeşleri Dr. Enes Gültekin ve Rümeysa Gültekin yangında hayatını kaybetti. TRT Haber, Zehra Sena Güner Gültekin’in yangın çıktıktan sonra annesini arayıp helallik aldığını bildirdi. Gültekin’in ayrıca, AKP’nin eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AKP Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner'in kızı olduğu belirtildi. Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

*Nedim Türkmen ve ailesi (Fotoğraf: Sözcü) Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, gazetenin yazarlarından ekonomist Nedim Türkmen ve eşi Ayşe Neva ile çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) yangında hayatını kaybetti.

*Çetiz ailesi (Fotoğraf: Facebook) Medicalpark Ankara Hastanesi'nde çalışan nöroloji hekimi Uzm. Dr. Ahmet Çetiz ve eşi öğretmen Habibe Çetiz ile ikiz çocukları Sedat ve Vedat, küçük çocukları Esat Çetiz yangında hayatını kaybetti.

*Kemal ve Atlas Kaan kardeşler için başsağlığı mesajı (Fotoğraf: ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları/Facebook) ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

*Alta Altın ve annesi Kübra Tonguç Altın İzmir’de yaşayan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıfa giden kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Yangında baba Hilmi Altın yaralı olarak kurtarıldı.

*Tüzgiray ailesi için başsağlığı mesajı (Görsel: İstanbul Dişhekimleri Odası/Instagram) Bursa’dan tatil için Kartalkaya’ya giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan Tüzgiray (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir (8) yangında hayatını kaybetti.

*Doğan ailesi için başsağlığı mesajı (Görseller: Instagram ve FMV Işık Okulları) İstanbul’da yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan (41) ve eşi Duygu Doğan (40) ile çocukları Mavi (7) ve Doğa (9) yangında hayatını kaybetti.

*Turan ailesi için başsağlığı mesajı (Görsel: FMV Ayazağa Işık İlköğretim/Instagram) FMV Işık Okulları, Ayazağa Işık Lisesi 1996 mezunu Seha Müge Seyhun Turan ve kızı Alya’nın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Seha Müge Seyhun Turan (46) ile kızı Alya (14) için Sarıyer Kilyos Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenledi.

*Fenerbahçe'nin Apak ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: Instagram) Fenerbahçe Spor Kulübü, 2014 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak ile annesi Ferda Apak’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulübün, Apak ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle: “Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

*Fenerbahçe'nin Doğan ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: Instagram) Fenerbahçe Spor Kulübü ayrıca, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

*Oyak'ın Doğan ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı Oyak AŞ Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan ile eşi Vicat Türkiye AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya yangında hayatını kaybetti. Galatasaray Spor Kulübü de Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı: “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” Piyano sanatçısı ve öğretmeni Tamar Tamuna Bardavelidze-Töre, öğrencisi Ayşe Maya’nın piyano performansını paylaştı:

*Özyeğin Üniversitesi'nin Yalçın ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: X) Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin, yangında hayatını kaybetti.

*Sarıtaş ailesi (Fotoğraf: Instagram) Ankara’da yaşayan Yılmaz Sarıtaş (51) ile kızı Nehir (15) ve oğlu Doruk (13) otel yangınında hayatını kaybetti. Ajanslarda yer alan haberlerde, Yılmaz Sarıtaş’ın çocuklarıyla birlikte otelin 9. katından 4. katına kadar inebildikleri ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri belirtildi.

*Güngör ailesi (Fotoğraf: Instagram) İstanbul’da yaşayan Burcu Güngör ve eşi Kıvanç Güngör ile çocukları Pelin ve Kerem otel yangınında hayatını kaybetti. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları, öğrencileri Pelin Güngör (13) ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

*Dilara Ermanoğlu (Fotoğraf: X) Mardin doğumlu sağlık çalışanı Dilara Ermanoğlu (24) yangında hayatını kaybetti. Habertürk’ün aktardığına göre, kızının ölüm haberini aldıktan sonra Mardin’den Bolu’ya gelen baba Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

*Boduroğlu ailesi (Fotoğraf: Instagram) TED İstanbul Koleji, öğrencileri Alican Boduroğlu (15) ve Elif Nas Boduroğlu (12) ile anneleri Ebru Boduroğlu’nun yangında hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Okulun paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle: “Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 9. sınıf öğrencimiz, Alican Boduroğlu’nu 6. sınıf öğrencimiz, Elif Nas Boduroğlu’nu ve anneleri Ebru Boduroğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Tanrı’dan rahmet, sevenlerine, kederli Boduroğlu ve TED İstanbul Koleji Vakfı ailesine başsağlığı, babaları Mete Tunç Boduroğlu’na acil şifalar dileriz.”

*Akişli ailesi (Fotoğraflar: Sosyal medya/Kolaj: bianet) Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Gülçin Akişli, oğlu Şenol Akişli ve torunu Mina Akişli hayatını kaybetti. Akişli ailesi, İstanbul Pendik’te bulunan Seyit Seyfi Cemevi’nde 22 Ocak’ta düzenlenen cenaze ile son yolculuklarına uğurlandı.

*Kürşat ve Nergiz Yıldız (Fotoğraf: Sosyal medya) Ankara’da yaşayan Kürşat Yıldız ve eşi Nergiz Yıldız otel yangınında hayatını kaybetti. Yıldız çifti, 23 Ocak’ta Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

*Eslem Uyanık (Fotoğraf: Mutfak Sanatları Akademisi/Instagram) 1997 Kayseri doğumlu aşçı Eslem Uyanık, otel yangınında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Uyanık, Michelin 2024 rehberinde yer alan Amavi Alaçatı’da şef olarak çalışıyordu.

*Başkent Üniversitesi'nin Solyolcu ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: X) Başkent Üniversitesi, yangında hayatını kaybeden mezunları Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) için başsağlığı mesajı yayımladı. Ajanslarda yer alan haberlere göre, Müge Suyolcu’nun eşi Yavuz Suyolcu (42) ile çiftin çocukları Göksel Derin Suyolcu (12) yangından sağ kurtuldu.

*Başkent Üniversitesi'nin Gençbay ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: X) Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi İntörn Doktor Yiğit Gençbay’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yiğit Gençbay’ın, Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay’ın oğlu olduğu bildirildi.

*Alp Mercan (Fotoğraf: Elbistan Haber) Grand Kartal Otel yangınında, 24 yaşındaki makine mühendisi Alp Mercan hayatını kaybetti. Mercan, arkadaşı Yiğit Gençbay ile birlikte tatil için otele gelmişti. Akgün Yönetim Kurulu Başkanı Temel Akgün, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, “Bolu’daki otel yangını ülkemizi derinden üzmüştür. Yangında Alp Mercan çalışanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Personelimize ve yangında hayatını kaybedenlere Allah dan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

*Başkent Üniversitesi'nin Kotan ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: X) Başkent Üniversitesi, Özel Ayşe Abla Okulları 11. sınıf öğrencisi Ömür Kotan’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

*Beymen Group'un Defne Arkadaş ve ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajı (Görsel: Instagram) Beymen Group, Satınalma Müdürü Defne Arkadaş ile kızları Dila İnal ve Ela İnal’ın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Basına yansıyan Grand Kartal Otel konaklama listesinde, Laura Kurtınadze’nin otele aileyle birlikte geldiği görüldü. Kurtınadze’nin adı, Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı, hayatını kaybedenlere ilişkin listede yer aldı.

*Bağcı ailesi için başsağlığı mesajı (Görsel: TED Ankara Koleji/Instagram) TED Ankara Koleji, 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı’nın (15) yangında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajanslarda yer alan haberlerde, Bağcı’nın amatör olarak kayak sporu ile ilgilendiği ve arkadaşlarıyla birlikte yarıyıl tatilinde kayak yapmak için Bolu’ya gittiği belirtildi.

*Özüm Karataşlı (Fotoğraf: X) Otel yangınında hayatını kaybeden bir diğer isim 17 yaşındaki Özüm Karataşlı oldu. Sabah’ın haberine göre, babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Hikmet Karataşlı ile ablaları Özge Karataşlı ve Müge Karataşlı’yla tatile giden Özüm Karataşlı, yangın çıktığı anda ailesini uyandırdı ancak asansöre binmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Özüm Karataşlı, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Grand Kartal Otel’de aşçı olarak çalışan Esra Nazik (25) yangında hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi yayımladığı başsağlığı mesajında, “Bolu’da meydana gelen yangının yaşandığı otelde çalışan, üniversitemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2023 mezunu Esra Nazik’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğrencimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi. Nazik, bugün memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

*Dayı ailesi (Fotoğraf: Mehmet Yaşar Dayı/Facebook) Grand Kartal Otel yangınında Süleyman Dayı ve Seden Nurgül Dayı ile kızları Ela ve Buse hayatını kaybetti. Özel Saint-Michel Fransız Lisesi sosyal medyadan yayımladığı başsağlığı mesajında, Ela Dayı'nın Hazırlık D sınıfı öğrencileri olduğunu belirtti. Saint-Michel Okul Aile Birliği ise “Değerli öğrencimiz Ela Dayı ve ailesi, 23 Ocak Perşembe Günü öğlen namazına müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Cami’nde kılınacak Cenaze Namazından sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir” paylaşımı yaptı.

*Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat (Fotoğraf: Instagram) Grand Kartal Otel yangınında moda editörü ve stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat hayatını kaybetti. Kanpolat, arkadaşı Müge Turan ve kızı Alya Turan ile birlikte tatil için otele gelmişti. Feray Kanpolatı’ın annesi Semra Şahin, kimlik tespiti için DNA örneği verdiği Ankara Adli Tıp Kurumu önünde yetkililere seslenerek “Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin” dedi. KARTALKAYA OTEL YANGINI Kayıp yakını: “Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin” TIMS&B Productions, Kanpolat ailesi için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın felaketinde, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat, kızı Oya Kanpolat’a ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; acılı aileleri başta olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.