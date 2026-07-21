TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 21.07.2026 08:56 21 Tîrmeh 2026 08:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.07.2026 09:24 21 Tîrmeh 2026 09:24
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kesên din hatin girtin

Di lêpirsîna Komeleya Ahbapê de damezrînerê Babala TVyê Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kesên din bi îdîaya ku "baweriya ji ber ximetê ji bo karên xirap bikaranîye” û "serê malûmulkên ku ji sûc bidest xistiye, nixumandiye" hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kesên din hatin girtin
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê de 10 kes hatibûn desteserkirin. Ji wan 10 kesan, Oguzhan Ugur jî di nav de 9 kes piştî îfadeyên xwe li emniyetê dan, roja Duşemê derketin pêşberî dadgehê û dadgehê biryara girtina wan da.

Piştî îfadeyên li dozgeriyê, Oguzhan Ugur, Gulgun Ozturk, Suzan Duşkuner, Emir Taşar, Emre Kartaloglu, Huseyin Kuçuk, Fatih Eke, Muharrem Karataş û Ersin Gokgun bi daxwaza girtinê sewqî dadgeha cezê û aştiyê hatin kirin û piştre hatin girtin. Lê belê Ozgur Omer Guner bi şertê kontrola edlî hat berdan.

Oguzhan Ugur hat desteserkirin
Oguzhan Ugur hat desteserkirin
17 Tîrmeh 2026

Hesabên bexşan tên lêkolînkirin

Lêpirsîn bi wê îdiayê tê meşandin ku bexşên ji bo Komeleya Ahbapê hatine komkirin, şandine hesabên şexsiyên ku ne yên  komeleyê ne. Hat ragihandin ku di dosyaya Şaxa Têkoşîna li Dijî Sûcên Darayî ya Rêvebiriya Emniyeta Stenbolê de, raporên MASAKê, hesabên bankeyan û daneyên şopandina teknîkî û fîzîkî cih digirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, dozgerî îdia dike ku hesabên hin kesan gelek pereyên mezin ketî û derketiye ku ev ne li gorî rewşa wan a darayî guncaw in. Her wiha di navbera wan kesan de veguhastina pereyên pir mezin çêbûye. Di dosyeyê de her wiha tê îdiakirin ku pereyên zêde derbasî hesabên lîstikên şansê hatine kirin, bi vê rêyê zirarên mezin çêbûne û di demeke kurt de li pey hev gelek tapo hatine dewrkirin. Ev sûcdarî hîna nebûne îdianameyek û li pêşberî dadgehê nehatine nîqaşkirin.

Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
16 Tîrmeh 2026

Di operasyona destpêkê de Haluk Levent hatibû girtin

Di çarçoveya lêpirsînê de di 12ê Tîrmehê de, damezrînerê Komeleya Ahbapê Haluk Levent jî di nav de, endamên komeleyê, xebatkarên wê û kesên ku tê îdiakirin têkiliya wan bi wan re heye pêşî 17 kes, piştre jî 9 kesên din hatin desteserkirin.

Piştî îfadeyên li emniyetê kesek hat berdan. Lê ji 25 kesên ku sewqî edliyeyê hatin kirin, Haluk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin. Derbarê 11 kesan de jî biryara kontrola edlî hat dayîn û ew hatin berdan. Di çarçoveya lêpirsînê de Alper Çelik ê ku paşê hatibû desteserkirin jî hat girtin.

Bi van 9 girtinên dawî re, hejmara girtiyan bi giştî derket 24an.

Têkiliya Oguzhan Ugur tên lêkolînkirin

Heta niha ji aliyê dozgeriyê ve daxuyaniyeke berfireh nehatiye belavkirin bê ka damezrînerê Babala TVyê Oguzhan Ugur ji ber kîjan karûbar û tevgerên pereyan liber vê lêpirsînê ketiye.

Hat ragihandin ku di çarçoveya tevgerên hesaban ên ku tê îdiakirin têkiliya wan bi bexşên komeleyê re heye de, Ugur bi tohmetên "baweriya ji ber ximetê ji bo karên xirap bikaranîye” û "serê malûmulkên ku ji sûc bidest xistiye, nixumandiye" rûbirû maye. Lê belê li ser bingeh û hêncetên van sûcdariyan tu daxuyanî nehatiye dayîn.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
oğuzhan uğur Babala TV
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê