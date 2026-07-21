Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 9'u Pazartesi günü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur da bulunuyor. Savcılık, bazı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri, büyük tutarlı transferler, şans oyunları hesaplarına para aktarımı ve zincirleme tapu devirleri gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Daha önce 12 Temmuz'da yapılan operasyonda Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 24'e ulaştı. Oğuzhan Uğur'a "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamaları yöneltildi ancak ayrıntılı savcılık açıklaması henüz yapılmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9'u, emniyetteki sorgularının ardından Pazartesi günü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün tutklanırken, Özgür Ömer Güner adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Bağış hesapları soruşturuluyor

Soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların dernek dışındaki kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla sürdürülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün hazırladığı dosyada MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip bulgularının yer aldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, savcılık bazı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu; kişiler arasında büyük miktarlarda para transferleri yapıldığını iddia ediyor. Dosyada ayrıca şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı, bu yolla önemli kayıplar oluştuğu ve kısa süre içinde zincirleme tapu devirleri gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Bu suçlamalar henüz bir iddinamaey bağlanmışve mahkeme önünde tartışılmış değil.

İlk operasyonda Haluk Levent tutuklandı

Soruşturma kapsamında 12 Temmuz’da aralarında Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu dernek üyeleri, çalışanları ve bağlantılı oldukları iddia edilen 17 ve ardından 9 kişi daha göz altına alındı.

Emniyet sorgusunun ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 11 kişi hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha sonra göz altına alınan Alper Çelik de tutuklandı.

Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Son 9 tutuklamayla birlikte toplam tutuklu sayısı 24’e çıktı.

Oğuzhan Uğur’un bağlantısı araştırılıyor

Henüz, Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un soruşturmaya hangi işlem ve para hareketleri nedeniyle dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı bir savcılık açıklaması yayımlanmadı.

Uğur'a, dernek adına toplanan bağışlarla bağlantılı olduğu ileri sürülen hesap hareketleri çerçevesinde “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamaları yöneltildiği açıklandı. Ancak suçlamaların dayanakları konusunda bir açıklama yapılmadı.

(AEK)