TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.07.2026 10:26 16 Tîrmeh 2026 10:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.07.2026 10:32 16 Tîrmeh 2026 10:32
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin

Piştî îfadeyên li dozgeriyê 23 kes ji bo Daweriya Cezê û Aştiyê hat şandin. Ji wan 11 kes bi şertê kontrola edlî serbest bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê derbarê Komeleya AHBAPê de lêpirsînek dabû destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin.

Di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de hunermend û Serokê komeleya AHBAPê Halûk Levent di 12yê Tîrmehê de li Bûrsayê hatibû desteserkirin. Halûk Levent bi “mûxalefeta li dijî qanûna komeleyan”, “qezenckirina pereyên neqanûnî” û “endamê rêxistinê” tê tohmetbarkirin. Bi giştî 24 kes di çarçoveya lêpirsîna derbarê AHBAPê de, hatibûn desteserkirin. 

Li gorî agahiyan Halûk Levent di navbera salên 2020 û 2026an de 990 milyon TL behîs listîye û di behîsê de 390 milyon TL winda kiriye û asîstanê Levent  ji hesabê AHBAPê 120 milyon TL ji Levent re şandiye.

23 kesên ku karûbarên îfadeyan bi dawî bûbû sewqî edliyeyê hatibû kirin. Ji 15 kesan Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin, 11 kes jî bi biryara kontrola edlî hatin berdan. Karûbarên îfadedayîna 17 kesan hê didome.

Navê kesên hatine girtin ev in:

Halûk Levent, Ece Guner, Îlker Çetîn, Nurdan Erîş, Yusuf Can Ertît, Kemal Otunç, Şehmuz Baştug, Abdulcevat Ozkan, Emrah Godelîner, Erhan Dokmecî, Halîl Bostanci, Mehmet Ulu, Yelîz Kaya û Zafer Yay.

(EMK/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
haluk levent ahbap
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê