Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê derbarê Komeleya AHBAPê de lêpirsînek dabû destpêkirin. Di çarçoveya lêpirsînê de Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin.
Di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de hunermend û Serokê komeleya AHBAPê Halûk Levent di 12yê Tîrmehê de li Bûrsayê hatibû desteserkirin. Halûk Levent bi “mûxalefeta li dijî qanûna komeleyan”, “qezenckirina pereyên neqanûnî” û “endamê rêxistinê” tê tohmetbarkirin. Bi giştî 24 kes di çarçoveya lêpirsîna derbarê AHBAPê de, hatibûn desteserkirin.
Li gorî agahiyan Halûk Levent di navbera salên 2020 û 2026an de 990 milyon TL behîs listîye û di behîsê de 390 milyon TL winda kiriye û asîstanê Levent ji hesabê AHBAPê 120 milyon TL ji Levent re şandiye.
23 kesên ku karûbarên îfadeyan bi dawî bûbû sewqî edliyeyê hatibû kirin. Ji 15 kesan Halûk Levent jî di nav de 14 kes hatin girtin, 11 kes jî bi biryara kontrola edlî hatin berdan. Karûbarên îfadedayîna 17 kesan hê didome.
Navê kesên hatine girtin ev in:
Halûk Levent, Ece Guner, Îlker Çetîn, Nurdan Erîş, Yusuf Can Ertît, Kemal Otunç, Şehmuz Baştug, Abdulcevat Ozkan, Emrah Godelîner, Erhan Dokmecî, Halîl Bostanci, Mehmet Ulu, Yelîz Kaya û Zafer Yay.
(EMK/AY)