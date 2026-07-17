TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.07.2026 09:03 17 Tîrmeh 2026 09:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.07.2026 09:07 17 Tîrmeh 2026 09:07
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Oguzhan Ugur hat desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de, damezrînerê Babala TVyê Oguzhan Ugur hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Oguzhan Ugur hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Damezrînerê Babala TVyê Oguzhan Ugur di çarçoveya lêpirsîna Komeleya AHBAPê de, hat desteserkirin.

Li gorî nûçeya Sabahê, polîsan li mala Oguzhan Ugur lêgerîn pêk aniye. Derbarê çarçoveya lêpirsînê de ji aliyê dezgehên fermî ve heta niha tu daxuyanî nehatiye dayîn. Daxuyaniyên Ugur ên piştî erdhejê bibûn rojev.

Oguzhan Ugur di dema xebatên alîkariyê de bi Haluk Levent re kampanyayên hevpar dimeşandin.

Piştî desteserkirina Haluk Levent di çarçoveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de, Oguzhan Ugur roja Sêşemê (14ê Tîrmehê) li ser hesabê xwe yê medyaya civakî weha gotibû:

"Min ji vê yekê dersa xwe girt. Ji niha û pê ve di pêvajoyên bi vê rengî de divê mirov li derveyî saziyên fermî yên dewletê tevnegere û min girîngiya vê dît…"

14 kes hatibûn girtin

Di lêpirsîna Komeleya Ahbapê de ya ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve tê birêvebirin, piştî temambûna îfadeyên 19 kesan di 16ê Tîrmehê de  hunermend Haluk Levent û Parêzer Ece Guner jî di nav de, 14 kes hatin girtin.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
oğuzhan uğur Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê