HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 17:19 9 Nisan 2026 17:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 17:26 9 Nisan 2026 17:26
Okuma Okuma:  1 dakika

ODTÜ’de öğrenciler Devrim Stadyumu’nun kilitlerini kırdı

ODTÜ’de atanmış rektör, Devrim Stadyumu’nda öğrencilere çeşitli kısıtlamalar getirmek istedi. Durumu protesto etmek için Devrim Stadyumu’nda basın açıklaması okuyan öğrenciler, stadyumun kilitlerini kırdı.

Berk H. Topaktaş

2025–2026 güz dönemi başından itibaren ODTÜ Devrim Stadyumu’nda öğrencilere yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Son dönemde özellikle yeme-içme yasağı dikkat çekerken, stadyum girişine yerleştirilen güvenlik kulübesiyle birlikte Özel Güvenlik Birimi (ÖGB), içeride sigara içen ve yemek yiyen öğrencilere doğrudan müdahale etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta bu kısıtlamalara karşı Devrim Stadyumu’na yürüyen öğrenciler, bir basın açıklaması yaparak her perşembe Devrim’de olacaklarını duyurdu.

Kilitler kırıldı

Bugün tekrar “Gelenek de bizim, Devrim de bizim!” sloganıyla Fizik Çimleri’nde bir araya gelen öğrenciler Devrim’e yürüdü. Yasakları tanımadıklarını ifade eden öğrenciler, stadyumun geleneğine sahip çıktıklarını belirtti.

Devrim’in girişinde bulunan güvenlik kulübesine “Kulübe burdaysa biz de Devrim'deyiz” yazılı pankart asan öğrenciler atanmış rektörün iradesini tanımadıkları kaydetti.

Uzun zamandır çimler ve tribün arasındaki kapıların kilitli olduğunu belirten öğrenciler, yanlarında getirdikleri demir makasıyla kilitleri kırdı. “Kırılsın kilitler Devrim’e özgürlük” sloganları attı.

Etkinlikler gerçekleştirildi

Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu, Kürtçe Araştırmaları Topluluğu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’nun da aralarında bulunduğu pek çok öğrenci topluluğu etkinlikler gerçekleştirdi.

Eylemlere katılan öğrencilerden Kimya bölümü öğrencisi Sude “Bizim mücadelemiz Boğaziçi'nde topluluk odaları kapatılınca mücadele veren arkadaşlarımızın mücadelesidir. Bizim verdiğimiz mücadele 19 Mart'a katıldığı için uzaklaştırma alan, hakkında dava açılan öğrencilerimizin mücadelesidir. Bundan bir ay önce Devrim'i bizlere kapatan, 'piknik usulü yapmıyoruz' diyerek bizleri Devrim'e sokmayan kayyum rektör bilsin ki biz her hafta buradayız, buradan gitmeyeceğiz.” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ODTÜ
Berk H. Topaktaş
Berk H. Topaktaş
tüm yazıları

ODTÜ Sosyoloji öğrencisi. Şubat 2026 bianet stajyeri.

