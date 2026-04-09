ODTÜ’de öğrenciler Devrim Stadyumu’nun kilitlerini kırdı

2025–2026 güz dönemi başından itibaren ODTÜ Devrim Stadyumu’nda öğrencilere yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Son dönemde özellikle yeme-içme yasağı dikkat çekerken, stadyum girişine yerleştirilen güvenlik kulübesiyle birlikte Özel Güvenlik Birimi (ÖGB), içeride sigara içen ve yemek yiyen öğrencilere doğrudan müdahale etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta bu kısıtlamalara karşı Devrim Stadyumu’na yürüyen öğrenciler, bir basın açıklaması yaparak her perşembe Devrim’de olacaklarını duyurdu.

Kilitler kırıldı

Bugün tekrar “Gelenek de bizim, Devrim de bizim!” sloganıyla Fizik Çimleri’nde bir araya gelen öğrenciler Devrim’e yürüdü. Yasakları tanımadıklarını ifade eden öğrenciler, stadyumun geleneğine sahip çıktıklarını belirtti.

Devrim’in girişinde bulunan güvenlik kulübesine “Kulübe burdaysa biz de Devrim'deyiz” yazılı pankart asan öğrenciler atanmış rektörün iradesini tanımadıkları kaydetti.

Uzun zamandır çimler ve tribün arasındaki kapıların kilitli olduğunu belirten öğrenciler, yanlarında getirdikleri demir makasıyla kilitleri kırdı. “Kırılsın kilitler Devrim’e özgürlük” sloganları attı.

Etkinlikler gerçekleştirildi

Amatör Fotoğrafçılık Topluluğu, Kürtçe Araştırmaları Topluluğu ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’nun da aralarında bulunduğu pek çok öğrenci topluluğu etkinlikler gerçekleştirdi.

Eylemlere katılan öğrencilerden Kimya bölümü öğrencisi Sude “Bizim mücadelemiz Boğaziçi'nde topluluk odaları kapatılınca mücadele veren arkadaşlarımızın mücadelesidir. Bizim verdiğimiz mücadele 19 Mart'a katıldığı için uzaklaştırma alan, hakkında dava açılan öğrencilerimizin mücadelesidir. Bundan bir ay önce Devrim'i bizlere kapatan, 'piknik usulü yapmıyoruz' diyerek bizleri Devrim'e sokmayan kayyum rektör bilsin ki biz her hafta buradayız, buradan gitmeyeceğiz.” dedi.

(HA)