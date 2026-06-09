TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 09.06.2026 13:36 9 Hezîran 2026 13:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.06.2026 13:50 9 Hezîran 2026 13:50
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Nûçegîhanên MAyê Dal û Aslan beraet kir, Alayûmat jî ceza stend

Derbarê rojnameger Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan de biryara beraetê hate dayîn û li rojnameger Erdogan Alayamut jî bi tohmeta ku “propagandaya rêxistinê kiriye” salek û 3 meh ceza hate birîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Nûçegîhanên MAyê Dal û Aslan beraet kir, Alayûmat jî ceza stend

Derbarê nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê (MA) Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan û rojnameger Erdogan Alayumat de bi tohmeta ku “endamên rêxistinê ne” doz hatibû vekirin. Danişîna şeşemîn a dozê li Edliyeya Stenbolê ya Çaglayanê pêk hat.

Di danişîna pencemîn de dozgeriyê nûçeyên ku rojnamegeran çêkiribûn wek sûc hesibandibû û bi tohmeta ku “endamên rêxistinê ne” xwestibû rojnameger werin cezakirin.

Derbarê 3 rojnamegeran de ji ber 126 nûçeyan doz hat vekirin
Derbarê 3 rojnamegeran de ji ber 126 nûçeyan doz hat vekirin
23 Gulan 2024

Danişîna dozê li 25emîn Dadgeha Cezaya Giran a Stenbolê hate lidarxistin. Parêzerên rojnamegeran di danişînê de amade bûn. Her sê rojnameger beşdarî danişînê nebûn.

Endam û rêveberên Komeleya Hiqûqê û Xebatên Medyayê (MLSA) û Komeleya Hiqûqnasên Ji Bo Azadiyê (OHD) danişînê şopandin.

Dozger, sê rojnameger bi daxwaza girtinê şand dadgehê
Dozger, sê rojnameger bi daxwaza girtinê şand dadgehê
26 Nîsan 2024

"Ji ber xebatên rojnamegeriyê doz hatiye vekirin"

Danîş bi parastina parêzeran dest pê kir. Parêzeran diyar kirin ku Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan û Erdogan Alayumat rojnamegerî dikin û gotin: “Ji ber nûçeyên tecrîda li ser birêz Abdullah Ocalan çêkirine doz hatiye vekirin. Hin nûçeyên ku di dosyeyê de hene tenê peyva ‘Abdullah Ocalan’ heye. Ji ber faliyetên rojnamegeriyê doz hatiye vekirin, em tehliyeya miwekîlên xwe dixwazin.”

Hejmara rojnamegerên ku hatine desteserkirin derket 9an
Hejmara rojnamegerên ku hatine desteserkirin derket 9an
23 Nîsan 2024

Heyeta dadgehê paşê navber da danişînê û piştre biryara xwe eşkere kir. Dadgehê derbarê Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan de biryara beraetê da û li rojnameger Erdogan Alayamût jî salek û 3 meh cezayê girtîgehê birî. Dadgehê hikûmxwarina ji bo Alayumat taloq kir.

Danişîna rojnameger Dal, Aslan û Alayûmat hat taloqkirin
Danişîna rojnameger Dal, Aslan û Alayûmat hat taloqkirin
6 Gulan 2025

(HA/AY)


Cihê Nûçeyê
Stenbol
Erdogan Alayûmat Mehmet Aslan dadkirina rojnamegeran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê