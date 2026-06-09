Nûçegîhanên MAyê Dal û Aslan beraet kir, Alayûmat jî ceza stend
Derbarê nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê (MA) Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan û rojnameger Erdogan Alayumat de bi tohmeta ku “endamên rêxistinê ne” doz hatibû vekirin. Danişîna şeşemîn a dozê li Edliyeya Stenbolê ya Çaglayanê pêk hat.
Di danişîna pencemîn de dozgeriyê nûçeyên ku rojnamegeran çêkiribûn wek sûc hesibandibû û bi tohmeta ku “endamên rêxistinê ne” xwestibû rojnameger werin cezakirin.
Derbarê 3 rojnamegeran de ji ber 126 nûçeyan doz hat vekirin
Danişîna dozê li 25emîn Dadgeha Cezaya Giran a Stenbolê hate lidarxistin. Parêzerên rojnamegeran di danişînê de amade bûn. Her sê rojnameger beşdarî danişînê nebûn.
Endam û rêveberên Komeleya Hiqûqê û Xebatên Medyayê (MLSA) û Komeleya Hiqûqnasên Ji Bo Azadiyê (OHD) danişînê şopandin.
Dozger, sê rojnameger bi daxwaza girtinê şand dadgehê
"Ji ber xebatên rojnamegeriyê doz hatiye vekirin"
Danîş bi parastina parêzeran dest pê kir. Parêzeran diyar kirin ku Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan û Erdogan Alayumat rojnamegerî dikin û gotin: “Ji ber nûçeyên tecrîda li ser birêz Abdullah Ocalan çêkirine doz hatiye vekirin. Hin nûçeyên ku di dosyeyê de hene tenê peyva ‘Abdullah Ocalan’ heye. Ji ber faliyetên rojnamegeriyê doz hatiye vekirin, em tehliyeya miwekîlên xwe dixwazin.”
Hejmara rojnamegerên ku hatine desteserkirin derket 9an
Heyeta dadgehê paşê navber da danişînê û piştre biryara xwe eşkere kir. Dadgehê derbarê Esra Solîn Dal û Mehmet Aslan de biryara beraetê da û li rojnameger Erdogan Alayamût jî salek û 3 meh cezayê girtîgehê birî. Dadgehê hikûmxwarina ji bo Alayumat taloq kir.
Danişîna rojnameger Dal, Aslan û Alayûmat hat taloqkirin
(HA/AY)