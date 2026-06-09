MA muhabirleri Dal ve Aslan’a beraat, Alayumat’a propaganda cezası

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan’ı beraat ettirirken Erdoğan Alayumat’a “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla hapis cezası verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya gazeteciler katılmadı. Müdafi avukatları ise hazır bulundu. Savcının bir önceki celse ceza istediği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Alayumat’ın avukatı Hazal Sümeli, müvekkilinin gazeteci olduğunu, dosyadaki delillerin haberlerden oluştuğunu ve bunların tamamının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Alayumat’ın haber yaptığı Mezopotamya Ajansı’nın resmi bir kuruluş olduğunu dile getiren Sürmeli “Anayasa Mahkemesi, doğrudan Mezopotamya Ajansı ile ilgili verdiği kararda ‘Yayın kuruluşunun görüşü çalışanı bağlamaz’ demişti. Bu nedenle müvekkil çalıştığı kurumun yayın politikasından sorumlu tutulamaz” dedi.

“Örgüt üyeliği” suçlamasının şartlarının oluşmadığını ifade eden Sümeli, Alayumat’ın beraatini talep etti.

"Yargıtay'ın belirlediği unsurlar yok"

Esra Solin Dal’ın avukatı Ayşe Özdemir ile Mehmet Aslan’ın avukatı Habat Demircan da ayrı ayrı savunma yaptı.

Yargıtay kararlarında “örgüt üyeliği” suçunun unsurlarının açıkça ortaya konulduğunu ifade eden avukatlar, suçun oluşabilmesi için aranan süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olma ve organik bağ gibi kriterlerin müvekkilleri yönünden bulunmadığını kaydetti.

Ayşe Özdemir müvekkiline yöneltilen suçlamaya mesleki faaliyetlerinin dayanak gösterildiğini söyledi, “Yapılan tüm haberler basın ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Örgüt üyeliğinin unsurları oluşmamıştır. Beraat talep ediyoruz.” diye konuştu.

Habat Demircan ise “Dosyada üyeliğe ilişkin kesin ve somut delil bulunmamaktadır. Dosyanın kapsamı tamamen gazetecilik faaliyetidir” dedi ve beraat istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan’ın, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme, Erdoğan Alayumat hakkında ise “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Cezayı erteledi.

24 gün tutuklu kalan üç gazeteciye 126 haberden dava

Ne olmuştu? Mezopotamya Ajansı muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 23 Nisan 2024’te yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. Üç gün gözaltında tutulan gazeteciler, 26 Nisan 2024’te “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. Gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame 8 Mayıs 2024’te tamamlandı. İddianamede, gazetecilerin takip ettikleri basın açıklamaları, yaptıkları haberler, haber kaynaklarıyla kurdukları irtibatlar ve sosyal medya paylaşımları suçlamaya dayanak gösterildi. Dal’ın 65, Aslan’ın 41, Alayumat’un da 20 haberi iddianameye girdi. İddianamede haberlerin linkleri yer aldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı gün düzenlediği tensip zaptıyla üç gazetecinin yurt dışına çıkış yasağı ve bulundukları yerleşim yerini terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 7 Nisan 2026’da görülen duruşmada ise savcı esas hakkındaki mütalaasını sunarak üç gazetecinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi.