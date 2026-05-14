Murat Çepni: Örgütlü mücadelede ısrar en büyük gücümüzdür

Gazetecilere, ekoloji aktivistlerine, yaşam savunucularına yapılan bu saldırıların hesabı tutmayacak. Mücadelemiz her baskıya rağmen büyüyecek. Biz yaşamız, yaşamı kazanacağız. Emperyalizm yenilecek, direnen halklar ve direnen dünya kazanacak.”

Polen Ekoloji Kolektifi üyesi Cemre Nayır, tutuklanmalarının 100. günü dolayısıyla düzenlenen eyleme bu mesajla seslendi.

3 Şubat’ta ESP ve sosyalist kurumlara düzenlenen polis baskınları sonrasında tutuklananlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, Sezin Uçar, ETHA editörleri Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da yer alıyor.

İstanbul’daki sosyalist örgütler, sendikacılar, ekoloji aktivistleri, tiyatro oyuncuları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu toplam 86 kişinin tutuklanmasını, Kadıköy’de dün akşam düzenlenen “100 gün” eyleminde protesto etti.

Eylemde ilk sözü alan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi Bahar Beytekin, sosyalist gençlerin mücadele ısrarları nedeniyle hedef alındığını söyledi. Beytekin, kadın özgürlük mücadelesi yürüttükleri ve NATO karşıtı açıklamalar yaptıkları için gençlerin tutuklandığını söyledi.

“Ekoloji mücadelesini kriminalize etmeye çalışıyorlar”

Polen Ekoloji Kolektifi adına konuşan Derya Sever, aralarında Cemil Aksu, Yağmur Apa, Pınar Gayıp ve Cemre Nayır’ın da bulunduğu ekoloji savunucularının, yaşam alanlarını ve emek mücadelesini savundukları için tutuklandığını söyledi.

Sever, 13 Mayıs’ın aynı zamanda Soma maden faciası’nın yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Sermaye düzeninin kâr hırsı uğruna 301 madenci katledildi” dedi. Soma’nın bir “kaza” değil; taşeronlaşma, denetimsizlik ve üretim baskısının sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca Reşit Kibar davasındaki adaletsizliklere dikkat çekildi. Yaşam alanlarını savunanların tutuklandığı, şirketlerin ise korunduğu ifade edildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, şöyle seslendi:

"ESP'li yoldaşlarımıza dönük yapılan operasyonun bir tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Öyle bir toplum, öyle bir ülke yarattılar ki ücretli emeğin yüzde ellisi açlık sınırının altında yaşarken, kadınlar öldürülürken, gençler umutsuzluğa itilmişken sosyalistleri tutsak ederek toplumu susturmaya çalışıyorlar. Bakın bu düzen böyle devam etmez. 1 Mayıs'ta gördük, emekçilerin yürekleri cesaretle, sokaklar isyanla yükseliyor. Bunu onlar da görüyorlar. Susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de direnişi, mücadeleyi, dayanışmayı büyüteceğiz. Faşizm yenilecek ve biz kazanacağız."

ESP'lilerin tutuklanmasının üzerinden yüz gün geçti. Yoldaşları Kadıköy'de açıklama yapıyor @KezbanKonukcu konuştu — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) May 13, 2026

“Sınıf mücadelesi aynı zamanda yaşam mücadelesidir”

Sever, son üç yılda milyonlarca hektar alanın maden şirketlerine açıldığını belirterek ekolojik yıkımın emperyalist savaş politikalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. “Yeşil dönüşüm” adı altında yeni bir sömürgecilik modeli dayatıldığını ifade eden Sever, doğa üzerindeki tahakküm ile emek sömürüsünün aynı sistemden beslendiğini kaydetti.

Ekoloji mücadelesinin sınıf mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Sever, “Tutsaklıklar ne doğayı ve emeği savunma irademizi ne de sosyalizm iddiamızı durdurabilir” dedi.

“Sendikacılık suç değildir”

Limter-İş adına konuşan Erhan Güler, üç ay önce sendika yöneticilerine yönelik ev baskınları yapıldığını hatırlatarak, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise sosyalistlerin, gazetecilerin ve doğa savunucularının tutuklanmasının toplumu susturma amacı taşıdığını belirtti.

Murat Çepni’nin mesajı okundu

Tutuklu ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni’nin mesajı da eylemde okundu. Mesajı şöyle:

“Bu koyu karanlık, bu dizginsiz, sınırsız sömürü çarkları ancak çomak olabilecek herkesin, her kurumun yok edilmesiyle döndürülebilir. Bunun için panikle saldırıyorlar. Henüz birleşemese de her yerde yanan çoban ateşleri umudu temsil ediyor. Hepimiz, içeride dışarıda, değişik isimlerde, içeriklerde hepimiz o çoban ateşleriyiz. Hakikatin ışıklarıyız. ESP ile başlamayan ve son da olmayacak da bu tasfiye politikaları karşısında demokrasi, özgürlük ve sosyalizm diyerek birleşmekten başka çaremiz yok. Dünya ezilen halklarının ve işçi sınıfının sosyalizmden başka kurtuluşu da yoktur. Burjuva iktidarlar emekçi insanlığa dünyayı dar ediyor. O zaman emekçilerin iktidarı sosyalizmde birleşmek zorundayız. Büyük insanlık, doğa, tüm canlılar için sosyalizm. Gösterdiğiniz dayanışma, saldırıların politik muhtevasını çok doğru kavrayan duruşunuz en büyük gücümüzdür. Her şeye rağmen örgütlü mücadelede ısrar en büyük gücümüzdür."

ESP Üyesi Semiha Şahin sosyalistler adına basına açıklamayı okudu ve şöyle dedi:

“"Rejim, 'iç cepheyi' tahkim etme işine partimizi hedef tahtasına koyarak başlamıştır. Peki tutuklananlar kimlerdir? Onları tanıyoruz; onlar kapitalist sömürü düzenine karşı işçi sınıfı ve emekçilerin alın teri mücadelesini büyüten mücadeleci sendikaların temsilcileri, sınıfın sosyalist öncüleridir.

Onlar, kadın özgürlük ve adalet mücadelesinin neferleri olan sosyalist kadınlardır. Onlar, Kürt halkının özgürlük taleplerini yükselten, adil ve demokratik barış mücadelesini bayraklaştıran sosyalist yurtseverlerdir. Onlar, yaşam alanlarımızın, kapitalizmin doymak ve durmak bilmeyen rant düzenine peşkeş çekilmesine barikat olan doğa savunucularıdır."

Şahin, aradan geçen 100 gün içinde mahpus sosyalistlerin büyük çoğunluğunun iddianamelerinin dahi hazırlanmadığını belirterek, tutuklama saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

(EMK)