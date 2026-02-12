DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"

Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Ali Kenanoğlu, Meral Danış Beştaş ile sosyalist partiler gözaltı operasyonlarının hedefinde olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ni (ESP) ziyaret etti.

ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı

3 Şubat'ta 22 ili kapsayan ve 81 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı ESP Genel Merkez İstanbul İrtibat Bürosu'na yapılan ziyarette, dayanışmanın önemine işaret edildi.

"Süreci sabote eden operasyonlar"

Ziyarette konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyalist ve devrimcilere uzanan yargı elinin otoriter rejimin geldiği durumu gözlet önüne serdiğini belirtti:

"Tek davada 81 arkadaşımız, yoldaşımız tutuklandı. Bunları kabul etmek mümkün değil. ESP'ye yapılan bu operasyonun kendimize yapılmış olarak görüyoruz. Barışı konuştuğumuz bugünlerde demokratikleşmenin demokratik siyasetin kapılarının ardına kadar açılması gereken bugünlerde bu operasyonları biz aynı zamanda bu süreci sabote eden operasyonlar olarak da görüyoruz. Barışı konuşuyorsak, demokratik siyasetin önünün açılmasını konuşuyorsak bu herkes için geçerlidir. Herkese demokratik bir zeminde mücadele verme, siyaset yapma hakkı vardır bu ülkede. Bugün anayasal haktır aynı zamanda, bir toplumsal haktır. Bu hakkı ellerimizden almaya çalışan, yargıyı başımıza demokrasinin kılıcı gibi sallandırmaya çalışan bu rejimin ve bu otoriter adımların karşısında olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. ESP yoldaşlarımız yalnız değil. Bir an önce serbest bırakılmalılar ve onlarla dayanışmamışı sonuna kadar devam ettireceğiz."

"Türkiye'de kimse güvende değil"

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, ESP'nin yalnız olmadığını söyleyerek, dayanışmaya devam edeceklerini söyledi. Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:

"Bu dava hukuki değildir. 81 arkadaşımızın tutuklanması bir tasfiye operasyonudur. ESP Eş Genel Başkanı'nın, kadınların ve gençlerin hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın tutuklanması bunun açık göstergesidir. Şu anda Türkiye'de hiç kimsenin hukuki güvenliğinin gelecek güvenliğinin olmadığının farkındayız. Bu saldırı, 2009 yılında gerçekleştirilen KCK operasyonlarını hatırlatmaktadır. Yalan yanlış iftiraya dayalı iddialar bütün basın organlarında bir algı yönetimine dair servis ediliyor. Bunları tanıyoruz. Bu uygulamaları çok yakından biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki siyasallaşmış yargının olduğu yerde adalet asla olamaz. Adaletin olmadığı yerde hiçbir yurttaşın güvenliği söz konusu olamaz. Bu susturma operasyonu başarıya ulaşmayacaktır."

Benzer dayanışma mesajları ileten DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, ise şöyle konuştu: "Bu saldırılar demokrasiye bir komplodur, bu ülkenin geleceğine bir komplodur. Ve biliyoruz ki Etkin Haber Ajansı muhabiri arkadaşlarımız içeriden doğru haberleri yapmaya devam edecekler. ESP'li arkadaşlarımızın da eşitlik, özgürlük, adalet ve gerçek bir hukukun tesis olması mücadelesinde nasıl dışarıda, aktif rol aldılarsa içeride de imkanlarını zorlayarak devam edeceklerinden şüphemiz yok. Ortak mücadelenin kazanımlarını birlikte denediğimiz bu süreçte, biz ESP'li arkadaşlarımızın ve birlikte tutuklanan bütün arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve yürüdüğümüz bu özgürlük yolunda birlikte yürümek istediğimizi ifade ederiz."

Mücadele vurgusu

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Feray Mertoğlu da "ESP'li yoldaşlarımız serbest bırakılana kadar onlarla dayanışmaya devam edeceğiz" dedi. Yeşil Sol Parti adına konuşan Didem Göçer de "ESP'li yoldaşlarımızın hepsinin iradesinin, direncinin tanığıyım" diyerek devrimcilerin asla susturulamayacağını ifade etti.

Devrimci Parti'li Mediha Yüksel, "ESP'li yoldaşlarımızın her birinin mücadelesinin tanığıyız. Devrimciler, en çok bitti denildiği anda küllerinden yeniden doğmayı bildiler. Bu topraklarda Türkiye devrimci, sosyalist ve Kürt hareketi beraber mücadele etmeye devam edecek" dedi.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) adına konuşan Fatma İnce, "ESP ve bizler hem HDK'nin hem DEM Parti'nin kurucu bileşenleriyiz. Bu saldırı ortak mücadeleye yönelik bir saldırıdır. Ortak mücadele ile bu saldırılara karşı gelebiliriz. ESP yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

"Bütün kurumlarımızı talan ettiler"

ESP adın son sözü alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu da şunları kaydetti: "Geçen yıl SGDF ve ÖGK'ya yapılmış operasyonun ardından bunu bekliyorduk. Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Bu baskı her zaman ki gibi bir baskı değil. Rojava Devrimi'nin yok edilmeye çalışıldığı dönemde gördük ki bütün dünyada kadın yüzyılını inşa ettik. Tam bu dönemde AKP-MHP ittifakı bu mücadeleye izin vermeyeceğini söyledi. Bütün kurumlarımızı talan ettiler. Biz asla faşizm demeyeceğiz. Bütün gücümüzle mücadelenin içinde olacağız."

(AB)