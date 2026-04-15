Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) ve bağlı kurumlara yönelik 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonlar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Sezin Uçar, bugün savcılık ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Uçar, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Uçar, yurt dışı dönüşünde 13 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, emniyet ifadesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Uçar ile ilgili açıklama yapan Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), “Meslektaşımız, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar tutuklandı. Savunma boyun eğmeyecek, arkadaşımızı alacağız,” dedi.

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar, gözaltına alındı

ÖHD: Yol arkadaşımızı en kısa sürede alacağız

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Üyemiz ve ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sezin Uçar hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bir bütünen siyasal partilerin anayasallığının yok sayıldığı, mesnetsiz iddialarla örgütlenme özgürlüğünün ve elbette üyemiz özelinde siyasi dava avukatlığının illegalize edilmeye çalışıldığı bu çabaları nafile buluyoruz.

“Hakkındaki yakalama kararına rağmen ülkeye dönen bir kimse için kaçma ve delilleri karartma gerektiren hal değerlendirmesiyle tutuklama kararının verilmesi dahi tek başına tutukluluk kararının ne denli tutarsız ve hakkaniyetsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Yol arkadaşımızı en kısa sürede alacağız!” (TY)