ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar, gözaltına alındı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve bağlı kurumlara yönelik 3 Şubat 2026 sabahı 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Sezin Uçar, dün (13 Nisan) yurt dışı seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Uçar, Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde (Vatan Emniyet) tutuluyor.

3 Şubat’ta ESP, BEKSAV, Polen Ekoloji Kolektifi ve bazı sosyalist kurumlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gazeteci, aktivist, siyasetçi ve ekolojistlerin de aralarında bulunduğu 107 kişi gözaltına alınmış, ardından 85 kişi tutuklanmıştı.

Uçar’ın gözaltına alındığını duyuran Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“ESP’ye dönük şubat ayında gerçekleştirilen siyasi kırım saldırısı kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve meslektaşımız Sezin Uçar, Avrupa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Meslektaşımız serbest bırakılsın.”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez’in paylaşımı ise şöyle: “Meslektaşımız ve ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sezin Uçar, ESP’ye yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesi ile bugün yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada gözaltına alındı. Meslektaşımızın yanındayız!”

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi ise “Siyasi faaliyetlerin ve demokratik eylemlerin kriminalize edilmeye çalışıldığı dosyada alınan yakalama kararı tümüyle hukuk dışıdır. Sürecin takipçisiyiz,” dedi. (TY)