HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 09:45 14 Nisan 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 09:58 14 Nisan 2026 09:58
Okuma Okuma:  2 dakika

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar, gözaltına alındı

Ezilenlerin Hukuk Bürosu: “ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve meslektaşımız Sezin Uçar, Avrupa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Meslektaşımız serbest bırakılsın.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve bağlı kurumlara yönelik 3 Şubat 2026 sabahı 22 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Sezin Uçar, dün (13 Nisan) yurt dışı seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Uçar, Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde (Vatan Emniyet) tutuluyor.

3 Şubat’ta ESP, BEKSAV, Polen Ekoloji Kolektifi ve bazı sosyalist kurumlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gazeteci, aktivist, siyasetçi ve ekolojistlerin de aralarında bulunduğu 107 kişi gözaltına alınmış, ardından 85 kişi tutuklanmıştı.
Politikacı, gazeteci, ekolojist ve sendikacılara operasyon: 96 kişi gözaltında
3 Şubat 2026

Uçar’ın gözaltına alındığını duyuran Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB), sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“ESP’ye dönük şubat ayında gerçekleştirilen siyasi kırım saldırısı kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve meslektaşımız Sezin Uçar, Avrupa seyahati dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Meslektaşımız serbest bırakılsın.”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez’in paylaşımı ise şöyle: “Meslektaşımız ve ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sezin Uçar, ESP’ye yönelik bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesi ile bugün yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada gözaltına alındı. Meslektaşımızın yanındayız!”

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi ise “Siyasi faaliyetlerin ve demokratik eylemlerin kriminalize edilmeye çalışıldığı dosyada alınan yakalama kararı tümüyle hukuk dışıdır. Sürecin takipçisiyiz,” dedi. (TY)

Avukata dosya yok, kadınlara mahremiyet yok: 84 kişi için acil tahliye çağrısı
ESP DAVASI AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA
Avukata dosya yok, kadınlara mahremiyet yok: 84 kişi için acil tahliye çağrısı
10 Nisan 2026
Haber Yeri
İstanbul
ESP sezin uçar Gözaltı yakalama kararı
ilgili haberler
DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"
12 Şubat 2026
/haber/dem-parti-den-esp-ye-dayanisma-ziyareti-operasyonlar-sureci-sabote-ediyor-316651
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-toplam-77-kisi-tutuklandi-316457
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026
/haber/komunist-manifesto-esp-operasyonunda-delil-oldu-316351
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
/haber/espye-yonelik-operasyonda-gazeteciler-de-gozaltinda-316286
