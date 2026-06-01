DW: Dîroka Weşanê: 01.06.2026 16:28 1 Hezîran 2026 16:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.06.2026 16:34 1 Hezîran 2026 16:34
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mûçeya herî kêm 28 hezar e û sînorê birçîbûnê 35 hezar TL ye

Li gorî lêkolîna TURK-ÎŞê ya meha Gulanê, sînorê birçîbûnê ji bo malbateke çar kesî gihîştiye 35 hezar û 174 lîreyan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Tirkiyeyê (TURK-İŞ), encamên meha Gulanê yên ‘Lêkolîna Sînorê Birçîbûnê û Hejariyê’ aşkere kir. Lêkolîn her meh bi awayekî rêk û pêk ‘şertên debarê’ radixe ber çavan.

Her weha armanca lêkolînê ew e ku asta debarê ya karkeran û bandora bihabûna pêdiviyên bingehîn li ser budceya malbatê bê pîvandin.

Li gorî lêkolîna TURK-ÎŞê “sînorê hejariyê” jî derketiye 114 hezar û 576 lîreyan û "sînorê birçîbûnê" yê malbateke çar kesî ya li Enqereyê derket 35 hezar û 174 TLyan. Her weha mûçeya herî kêm 28 hezar û 75 TL ye. 

Mûçeya herî kêm ê 2026an diyar bû: 28,075 TL
24 Kanûn 2025

Ev sînor tenê lêçûnên xwirekê yên ji bo xwedîkirina tendurist, hevseng û têrker nîşan dide.

Sînorê hejariyê xeyn ji xwirekê; lêçûnên mecbûrî yên wekî kinc, xanî (kirê, elektrîk, av, sotemenî), veguhastin, perwerde û tenduristiyê jî li xwe digire.

Her wiha lêçûna jiyanê ya mehane ji bo karkerekî bi tenê wekî 45 hezar û 488 lîreyî hat hesabkirin.

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 31 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 54 e
3 Adar 2026

Enflasyona salane 

Di gulanê de, tenê mesrefên xwirekê yên malbateke çar kesî 588 lîre zêde bûne. Di 5 mehên destpêka salê de, barê li ser metbexê 3 hezar û 950 lîre zêde bû.

Li gorî amaran, enflasyona metbexê mehane ji sedî 1,70 zêde bûye. Rêjeya guherîna salane wekî ji sedî 40,18 û zêdebûna navînî ya salê jî wekî ji sedî 40,58 hatiye tomarkirin.

Zêdebûna 5 mehên destpêka salê jî gihîşt ji sedî 16,69an.

(HA/AY)

