Mûçeya herî kêm 28 hezar e û sînorê birçîbûnê 35 hezar TL ye
Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Tirkiyeyê (TURK-İŞ), encamên meha Gulanê yên ‘Lêkolîna Sînorê Birçîbûnê û Hejariyê’ aşkere kir. Lêkolîn her meh bi awayekî rêk û pêk ‘şertên debarê’ radixe ber çavan.
Her weha armanca lêkolînê ew e ku asta debarê ya karkeran û bandora bihabûna pêdiviyên bingehîn li ser budceya malbatê bê pîvandin.
Li gorî lêkolîna TURK-ÎŞê “sînorê hejariyê” jî derketiye 114 hezar û 576 lîreyan û "sînorê birçîbûnê" yê malbateke çar kesî ya li Enqereyê derket 35 hezar û 174 TLyan. Her weha mûçeya herî kêm 28 hezar û 75 TL ye.
Mûçeya herî kêm ê 2026an diyar bû: 28,075 TL
Ev sînor tenê lêçûnên xwirekê yên ji bo xwedîkirina tendurist, hevseng û têrker nîşan dide.
Sînorê hejariyê xeyn ji xwirekê; lêçûnên mecbûrî yên wekî kinc, xanî (kirê, elektrîk, av, sotemenî), veguhastin, perwerde û tenduristiyê jî li xwe digire.
Her wiha lêçûna jiyanê ya mehane ji bo karkerekî bi tenê wekî 45 hezar û 488 lîreyî hat hesabkirin.
Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 31 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 54 e
Enflasyona salane
Di gulanê de, tenê mesrefên xwirekê yên malbateke çar kesî 588 lîre zêde bûne. Di 5 mehên destpêka salê de, barê li ser metbexê 3 hezar û 950 lîre zêde bû.
Li gorî amaran, enflasyona metbexê mehane ji sedî 1,70 zêde bûye. Rêjeya guherîna salane wekî ji sedî 40,18 û zêdebûna navînî ya salê jî wekî ji sedî 40,58 hatiye tomarkirin.
Zêdebûna 5 mehên destpêka salê jî gihîşt ji sedî 16,69an.
