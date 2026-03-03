Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 31 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 54 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Sibatê aşkere kirin.
Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 4,01 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 54,14. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 2,96 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 31,53.
Bi eşkerekirina enflasyona meha Sibatê re rêjeya zêdekirina kirêya xanî û kargehan a vê mehê jî diyar bû.
Li gorî daneyên enflasyona TUÎKê yên navîniya 12 mehên dawî, dê kirêyên xanî û dikanan di meha Sibatê de herî zêde ji sedî 33,39 werin zêdekirin.
Guherînên mehane yên sê komên sereke:
Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê ji sedî 6,89 zêde bûye guhestin ji sedî 2,58 û di xanî, elektrîk, gaz, av û sotemeniyên din de jî ji sedî 2,40 zêde bûye.
Guherînên salane yên sê komên sereke:
Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê derketiye ji sedî 36,44, guhestin ji sedî 28,86 û di xanî, elektrîk, gaz, av û sotemeniyên din de jî derketiye ji sedî 42,33.
