NÛÇE
Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 31 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 54 e

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 4,01 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 54,14. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 2,96 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 31,53.

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 31 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 54 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Sibatê aşkere kirin.

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 4,01 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 54,14. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 2,96 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 31,53.

Bi eşkerekirina enflasyona meha Sibatê re rêjeya zêdekirina kirêya xanî û kargehan a vê mehê jî diyar bû.

Li gorî daneyên enflasyona TUÎKê yên navîniya 12 mehên dawî, dê kirêyên xanî û dikanan di meha Sibatê de herî zêde ji sedî 33,39 werin zêdekirin.

Guherînên mehane yên sê komên sereke:

Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê ji sedî 6,89 zêde bûye guhestin ji sedî 2,58 û di xanî, elektrîk, gaz, av û sotemeniyên din de jî ji sedî 2,40 zêde bûye.

Guherînên salane yên sê komên sereke:

Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê derketiye ji sedî 36,44, guhestin ji sedî 28,86 û di xanî, elektrîk, gaz, av û sotemeniyên din de jî derketiye ji sedî 42,33.

(HA/AY)

Stenbol
aborî enag TUÎK
