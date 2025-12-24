TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.12.2025 08:32 24 Kanûn 2025 08:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.12.2025 08:34 24 Kanûn 2025 08:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Mûçeya herî kêm ê 2026an diyar bû: 28,075 TL

Wezîrê Ewlehiya Civakî û Kar Vedat Işikhan aşkere kir ku wan mûçeya herî kêm a sala 2026an ji sedî 27 zêde kiriye. Li gorî daneyên TUİKê di Mijdara 2025an de, rêjeya enflasyonê ji sedî 31.07 bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Mûçeya herî kêm ê 2026an diyar bû: 28,075 TL

Komîsyona Tesbîtkirina Mûçeya Herî Kêm civîna xwe ya sêyemîn pêk anî û piştî bidawîbûna civîna daxûyanî da çapemeniyê.

Wezîrê Ewlehiya Civakî û Kar Vedat Işikhan aşkere kir ku wan mûçeya herî kêm a sala 2026an ji sedî 27 zêde kiriye. Ji 1ê Kanûna Paşîna 2026an ve dê mûçeya herî kêm 28.075 TL be.

Li gorî daneyên Turk-İşê  sînorê birçîbûnê di Cotmeha 2025an de 28,412 TL û di Mijdara 2025an de  29,828 TL bû. Li gorî pêşbîniyên fermî enflasyon dê di sala 2026an de ji sedî 16 be. Ger pêşbîniya ji sedî 16î berçav were girtin, mûçeya herî kêm di sala 2026an de dê bikeve bin sînorê birçîbûnê.

Li gorî daneyên TUİKê di Mijdara 2025an de, rêjeya enflasyonê ji sedî 31.07 bû.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mûçeya herî kêm
