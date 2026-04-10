Mücahit Birinci'ye 'Murat Kapki' davası: 2 yıla kadar hapis ve avukatlık ruhsatının iptali isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi yalan ifade vermeye zorlayıp 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılma vaadinde bulunduğu iddia edilen AKP'li avukat Mücahit Birinci’ye dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmekle suçladığı Birinci hakkında iddianame hazırladı.

Birinci’yi “görevini kötüye kullanmakla” suçlayan savcılık 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca avukatlık ruhsatının iptalini talep etti. Savcılık iddianamede şöyle dedi:

“Avukat Mücahit Birinci’nin; bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müştekinin (Murat Kapki) vekilliğini üstlenmesi akabinde 31 Temmuz 2025 tarihinde ceza infaz kurumunda görüştüğü müştekiye, gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği ifadeyi imzalamasını isteyip, ifadeyi imzalaması halinde 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair sözler söyleyip, garanti vermek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği anlaşıldı.”

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Ne olmuştu?

Mücahit Birinci’ye dava açılmasına neden olan süreç Ağustos 2025’te başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin 31 Temmuz 2025 günü Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret ettiğini açıkladı. AKP’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan bir avukattı.

Ziyarette Birinci’nin Kapki’ye 1,5 sayfalık ifade götürüp “Bunu imzalayacaksın, üstüne 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin” dediğini söyledi. Hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu.

Özgür Özel’in açıklamaları sonrası AKP İstanbul İl Başkanlığı Birinci’yi ihraç talebiyle disipline sevk etti. Haberin duyulmasıyla Birinci AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

İlerleyen günlerde Adalet Bakanlığı Birinci hakkında soruşturma izni verdi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Birinci, adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadığını" iddia etti. Yaşananların siyasi bir komplo olduğunu savundu.

Mahkemeye sevk edilen Birinci yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.