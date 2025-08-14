Özel: Sistemde bir tane hükümran var, bir de onun aparatları var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün "AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle" demişti. Özel, CHP Genel Merkezi'nde konuştu.

Özel, yaklaşık 1 buçuk saat süren konuşmasının sonunda basının sorularını yanıtladı.

Soru yanıt bölümü şöyle:

Soru: Murat Kapki – Mücahit Birinci görüşmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu hızlı adımı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Özel: Dün hakkımda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, bundan memnunum. Ancak burada dikkat çeken şey, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın elinde kalmaması için Tekirdağ’a başvurulmasıdır. Tekirdağ da inisiyatifi kaptırmamak için harekete geçti. Bu işin merkezindeki isimlerden biri Mücahit Birinci’dir. Onun dijital verilerine, telefon ve bilgisayarına el konulmalı, iCloud hesapları incelenmelidir. Elini kolunu sallayarak dolaşmaması gerekir. Antalya’dan firar eden kişinin tutuklanmaması ise aynı ekibin içinde olduklarının göstergesidir. Burada ikili bir hukuk uygulanıyor; bazı kişiler en küçük suçtan tutuklanırken, diğerleri ağır suçlamalara rağmen ev hapsinde tutuluyor.

Soru: Özlem Çerçioğlu’nun istifası ve yolsuzluk iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP olarak iç soruşturma başlatacak mısınız?

Özel: Bugün AK Partili bir siyasetçiden telefon aldım; Çerçioğlu hakkında iki klasör belge olduğunu ve bunları bana ileteceğini söyledi. Şunu net ifade edeyim: Özlem Hanım, yıllardır CHP’de görev yapmış, sevdiğimiz ve saydığımız bir isimdi. Ancak 15 gün önce kendisine bir kanalla “En çok sen çalışmışsın, dosyaların çok, Zeydan Karalar gibi hapse girersin. Ya AK Parti’ye katıl, ya da hapse gir” mesajı verildiğini öğrendik. O da bu tehdide boyun eğdi. Bu, Aydın halkının CHP’ye verdiği helal oyların AK Parti’ye taşınması demektir ve Erdoğan’ın Aydın’ı ‘hırsızlamasına’ izin vermektir.

Soru: HSK başvurularınızdan sonuç bekliyor musunuz?

Özel: Bu rejimde sonuç beklemek mümkün değil. HSK seçimlerinde hile yapıldı; iki turda bitmesi gereken seçim üçüncü tura çıkarıldı. Amaç, başvuruların yapılacağı dairedeki tüm hakimlerin iktidara yakın isimlerden oluşmasıydı. Sorun bireysel olaylardan öte, yargının yapısında ve bu kokuşmuş düzende.

Soru: CHP iktidara gelirse “Temiz Eller Operasyonu” yapacak mısınız?

Özel: Kesinlikle. Üstelik bu süreci bugünden başlattık. Kim ki bir avukat aracılığıyla ya da para vererek dosyasını kapattıysa, bunları noterde tespit ettirsin. İktidara geldiğimizde bu belgeleri delil olarak kabul edeceğiz. Yargı çetesini ortaya çıkarmak için buna cesaret etmek gerekiyor. Hatta gerekirse bu insanlara verdikleri paraları geri vermeyi bile taahhüt ederiz.

Soru: İBB soruşturmalarının görünmeyen boyutu nedir?

Özel: Büyük ihaleler, dev firmalar, reklam ve altyapı şirketleri bu sürecin içinde. Bazı firmalara doğrudan “gel-gel” yapılıyor, ardından para talep ediliyor. 100 milyonluk şirketten 2 milyon isteniyor. İnsanlar def-i bela kabilinden ödüyor. Bu, buzdağının görünmeyen kısmıdır.

Soru: Ekrem İmamoğlu bu süreçleri nasıl değerlendiriyor?

Özel: Ekrem Bey adil yargılama olmadığını biliyor. Silivri’de bu konular ana gündem. Herkesin bildiği onlarca olay var ama sadece ikisi somut şikâyete dönüşmüş durumda. Çıkış yolu, toplumsal tepkinin yükselmesi ve adalet talebinin güçlenmesidir.

Soru: Adalet Bakanı, sizin dilekçenizdeki görüşmenin “müvekkil-avukat ilişkisi” olduğunu söyledi. Yanıtınız?

Özel: O kayıtta savcıyla bağlantı kuruluyor, savcının sesini dinletiliyor, telefonda görüştürülüyor. Normalde 7. kata hiçbir avukat giremezken bu avukat savcının odasından çıkmıyor. Adalet Bakanı bu gerçeği gizleyerek aslında kendisinin sistemde bir dekor olduğunu gösterdi. Bu sistemde bir tane hükümran var, bir de onun aparatları var.

(EMK)