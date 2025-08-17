ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 17:06
 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2025 17:15
1 dk Okuma

Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa etti

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen avukat Mücahit Birinci, partisinden istifa etti. Özgür Özel, Birinci'yi siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmekle suçlamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat  temin ettiğini iddia ettiği avukat Mücahit Birinci AKP’den istifa etti.

İstifa haberi AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın Mücahit Birinci'yi kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk etmesinin hemen ardından geldi.

Birinci AKP’den istifa ettiğini şöyle duyurdu:

“Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim.

Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam.”

(HA)

