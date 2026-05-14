İtirafını geri çeken Kapki: “Şirketi siyasi talimatla değil kurumsallaşma için kurdum”

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 38. celsesi İstanbul’da görülmeye devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamaya, görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ve kayınbiraderi Cevat Kaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık katıldı.

HUKUK GÜNDEMİ İtirafçıların İtirafları ve beyaz güvercinler

18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM İBB davasında bir itirafçı daha beyanını geri çekti

Murat Kapki, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasında yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddederek, “savcılık tarafından yönlendirildiğini” söyledi ve itirafçı beyanlarına ilişkin iddiaların baskı altında alındığını ima etti. Kapki, önceki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mahkeme huzurunda “ilk kez hür irademle konuştuğunu” ifade etti.

Kapki, yaklaşık 15 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, hakkındaki iddiaların “kara propaganda ve algı operasyonu” olduğunu savundu. Kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle ailesinin de ağır bir süreç yaşadığını söyleyen Kapki, özellikle küçük oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü ve sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Reklam sektöründeki kariyerine ilişkin detaylar veren Kapki, 23 yıldır açık hava reklamcılığı yaptığını, BVA şirketini ise kurumsallaşma amacıyla kurduğunu anlattı. Şirketin kurulma sürecinin siyasi bir yönlendirme ile değil, iş ortaklığı ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

Hakkındaki ihaleye ilişkin suçlamalara da değinen Kapki, belediye ihalelerinin piyasa koşullarına göre değerlendirildiğini, tekliflerin şirket içi ekipler tarafından hazırlandığını ve “önceden belirlenmiş ihale fiyatı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Pandemi döneminin işlerini ciddi biçimde etkilediğini belirten Kapki, 2020 yılında yaşanan zararların bu dönemdeki düşük satışlardan kaynaklandığını ifade etti. 2021 sonrası sektörde toparlanma yaşandığını, ancak bunun “olağanüstü kâr” olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kapki ayrıca MASAK raporlarında yer alan bazı hesaplamalara itiraz ederek, kârlılık oranlarının hatalı yöntemlerle hesaplandığını öne sürdü. Raporda kullanılan bazı oranların ters çevrildiğini iddia eden Kapki, doğru hesaplamayla şirketin kârlılığının olağan seviyelerde çıkacağını savundu.

Savunmasında zaman zaman sert ifadeler kullanan Kapki, iddianamede yer alan bazı değerlendirmelerin “yanlış ve eksik raporlara dayandığını” ileri sürdü ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

İBB davasında 'itirafçı' olan Murat Kapki'nin tahliye talebiyle sunduğu dilekçe 24 Mart'ta basına yansımıştı. Savcılık yönlendirmesiyle gerçeğe aykırı ifadeler verdiğini öne süren ve suçlamaları reddeden Kapki, "Alnım ak, hiçbir suç işlemediğimi ve örgüt üyesi olmadığımı biliyorum" demişti.

İBB davasında 24. gün: İmamoğlu’ndan “Her şeyi Ekrem’e bağlama” tepkisi

(EMK)