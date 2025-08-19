ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 22:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 00:00
2 dk Okuma

ÖZGÜR ÖZEL HAKLI, YILMAZ TUNÇ HAKSIZMIŞ

Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci dosyasına adı karışan savcılar için soruşturma izni verdi

Adalet Bakanlığı, avukat Mücahit Birinci dosyasındaki kamu görevlileri için soruşturma izni verdi. Bakan Tunç, İBB operasyonu tutuklusu Murat Kapki'yle Birinci'nin kamu görevlisine rüşvet konulu konuşmasını ifşa eden Özel'in partisini "yalan fabrikası haline gelmekle" yaftalamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci dosyasına adı karışan savcılar için soruşturma izni verdi
Özgür Özel, Mücahit Birinci ile işbirliği halindeki savcıların kurduğu kumpasla ilgili basın toplantısında/Fotoğraf: CHP

Adalet Bakanlığı, Özgür Özel'in İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerin para karşılığı salıverilmesi için savcılarla işbirliği içinde olduğunu ifşa ettiği avukat Mücahit Birinci'nin bulunduğu dosya için soruşturma izni verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, müvekkili Murat Kapki’ye “2 milyon dolar karşılığında yalan ifade” teklif ettiğine yönelik kayıtları ifşa etmiş, Ancak Bakan Yılmaz Tunç, Özel’in "siyasi manipülasyon" olarak nitelediği iddialarını "yargı bağımsızlığına yönelik bir saldırı" olarak değerlendirmişti.

Ancak gelişmeler üzerine AKP'den ihracı konu edilen Birinci AKP'den istifa etti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklusu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevi görüşmelerinnin içeriğiyle ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık soruşturma iznini kim için veriyor?

Haberlerde  Adalet Bakanlığı'nın "Mücahit Birinci için" soruşturma izni verdiğne ilişkin ibareler yer almakla birlikte, avukatlar için olağan koşullarda “soruşturma izni” diye bir prosedür yok. Çünkü: Avukatlar, memur ya da kamu görevlisi olmadıkları için 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”a tabi değiller. Bir avukat hakkında suç şüphesi varsa, savcılık -Baroya haber vermek koşuluyla- doğrudan soruşturma açabilir, kimsenin “izin vermesine” gerek yok.

Ancak avukatın adının geçtiği dosyada bir kamu görevlisi de şüpheli olarak geçiyorsa o kamu görevlisi için 4483 sayılı Kanun devreye giriyor. Savcılığın o kamu görevlisi hakkında işlem yapabilmek için ilgili makamdan soruşturma izni almak zorunluluğu doğuyor. Ama bu izin, avukat için değil, kamu görevlisi için istenir.

Bu haberler dolayısıyla, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada Özgür Özel'in ifşa ettiği yazışmalarda bazı savcıların hakkında suç şüphesinin doğduğu ve soruşturmaya dahil edilmek zorunda kalındığı anlaşılıyor.

Özgür Özel haklı, Bakan Tunç haksızmış

Sonuçta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başında bulunduğu Adalet Bakanlığının verdiği soruşturma izni Bakan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı suç duyurusu dolayısıyla yönelttiği suçlamalarının hukuksal bir temelden yoksun olduğunu, Özgür Özel'in hukuk çerçevesinde hareket ettiğini, Bakan Tunç'un sorumluluğunun gerektirdiği ölçülülük içinde hareket etmediğinin somut göstergesini oluşturuyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
özgür özel Mücahit Birinci Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma izni
