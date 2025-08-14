Özgür Özel 'Mücahit Birinci' dosyasını açtı, soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. Özel, "İBB borsası" kapsamında eski AKP MKYK üyesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Murat Kapki’nin avukatı Mücahit Birinci’nin ilişkilerine yönelik iddialar öne sürdü.

CHP liderinin iddialarına göre Birinci, 31 Temmuz'da Kapki ile görüşerek "İftira at, kurtul" dedi ve karşılığında 2 milyon dolar istedi.

Resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Belgeleri açıkladı

Özgür Özel, Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunan Özel, "Tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Gerçekten doğru, hepimizin rızasını alabilecek soruşturmayı yapacak birilerini görevlendirip soruşturmayla herkese güvenceyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mücahit Birinci hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "Mutlaka, hızlı bir şekilde kendisine ait dijital dökümanlara el konulması lazım" çağrısı yaptı.

(AB)