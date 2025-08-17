ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 16:28
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2025 16:33
1 dk Okuma

Mücahit Birinci AKP’de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki üzerinden menfaat temini teklifinde bulunduğu ve sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Mücahit Birinci’yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mücahit Birinci AKP’de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk etti.

Yeni Şafak’ın aktardığına göre İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Mücahit Birinci, AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.

Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AKP Genel Merkezi verecek.

Özel belgeleri açıkladı: Birinci, "İftira at tahliye ol" dedi, 2 milyon dolar istedi
Özel belgeleri açıkladı: Birinci, "İftira at tahliye ol" dedi, 2 milyon dolar istedi
14 Ağustos 2025
Özgür Özel 'Mücahit Birinci' dosyasını açtı, soruşturma başlatıldı
Özgür Özel 'Mücahit Birinci' dosyasını açtı, soruşturma başlatıldı
14 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
bu haberin uzantıları
Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa etti
17 Ağustos 2025
/haber/disipline-sevk-edilen-mucahit-birinci-akp-den-istifa-etti-310518
