Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'yi, yalan ifade vermeye zorlayıp 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılma vaadinde bulunduğunu açıkladığı AKP'li avukat Mücahit Birinci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Özel'in açıklamalarının ardından AKP'den ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve buradan karar çıkmadan istifa eden Birinci hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Bakanlığının izin vermesinin ardından, Birinci ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet Birinci'nin ifadesinin alınmak üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verdi.

Şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne gelen Birinci burada Özel Suçlar Soruşturma Bürosunda ifade verdi. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından Birinci'yi yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Öte yandan, Birinci, adliyedeki basın mensuplarının soruları üzerine "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadığını" iddia etti. Yaşananların siyasi bir komplo olduğunu savundu.

Mahkeme Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Mücahit Birinci, Murat Kapki'yi yalan ifade vermeye zorlayıp 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılma vaadinde bulunduğunu suçlamasına karşı savcılıkta şu savumayı yaptı:

“Ben yaklaşık 25 yıllık avukatım. Görüşme tarihinden yaklaşık bir hafta önce Melih Güler isimli avukat arkadaşım Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Murat Kapki'nin benle görüşmek istediğini söyledi. Ben de kendisine görüşmek için bana vekaletname vermesi gerektiğini, vekaletname olmadan ceza evine görüşmeye gitmeyeceğimi söyledim.

Bunun üzerine Murat Kapki 29 Temmuz 2025 tarihinde Muratlı Noterliğinden vekaletname çıkarttı. 31 Temmuz 2025 tarihinde özel aracımla Tekirdağ 1 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gittim. Murat Kapki ile 20-25 dakikalık bir görüşme yaptım. Kendisi bana üzerine atılı suçları anlattı, etkin pişmanlıkta bulunduğunu ancak değerlendirme sürecinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Ben kendisine delillerini sordum, bana yargılandığı dosyayla ilgili olarak soyut beyanlar verdi.

Sürekli meselenin etrafında dolandığı ve meseleyi somutlaştıramadığı için kendisine avukatlığını yapamayacağımı söyledim. Ayrıca konudan sürekli saparak farklı şeyler anlatmaya başladı. Görüşmeden sonra oradan ayrılırken bana avukatlığımı yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de kendisine bu şartlarda olamayacağını söyledim. Kendisine birlikte çalışmamız durumunda Yargıtay süreci dahil dosyayı sonuna kadar takip edip savunmasının da üstleneceğimi beyan ettim. Bu şekilde oradan ayrıldım.

5 Ağustos 2025 tarihinde Murat Kapki beni azletti. Bu durumu zaten cezaevi görüşünden ayrılırken Murat Kapki'ye 'Sen gereğini yaparsın' şeklinde iletmiştim. Bu duruma da zaten zımnen mutabık kalmıştım. Murat Kapki'nin iddia ettiği gibi bir buçuk sayfalık bir metin imzalamasını isteyip, kendisinden 2 milyon dolar para kesinlikle talep etmedim. Kendisini tahliye ettirebileceğimi şeklinde de bir söz de vermedim.

Görüşme tarihinden sonra verdiğim bir röportaj da bana sorulan 'Murat Kapki'nin avukatı mısınız?' şeklindeki soruya 'Murat Kapki bana vekaletname verdi, bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevi ziyaretine gittim' dedim. Ancak sır saklama yükümlülüğüm bulunduğu için daha fazlasını anlatmadım. Ben ifademin başında da belirttiğim üzere 25 yıldır avukatlık yapmaktayım. Mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Söz konusu görüşmede de mesleği ilkelere bağlı kalarak ve sınırı aşmayarak görevimi yerine getirmeye çalıştım.

Şikayetçinin ifadesinde belirttiği gibi kendisinden 2 milyon dolar para istemedim, avukatın müvekkilinden vekalet ücreti istemesi son derece normaldir. Fakat biz henüz o aşamaya gelmeden görüşmeyi sonlandırdık. Bunun yanında şikayetçinin ifadesinde; söz konusu parayı herhangi bir hakim veya savcıya vereceğime dair bir vaatte bulunmadığımı açıkça belirtmiştir.

Bu şikayetin, sıradan bir avukatlık faaliyeti iken, siyasi bir komplo çalışması haline getirildiğini düşünüyorum. Bir hususu daha eklemek istiyorum. Görüşme sırasında yanımda getirdiğim Murat Kapki hakkında Emrah Bağdatlı isimli şahsın attığı X'lerin çıktılarını ve basına yansıyan ifade haberlerini yanımda getirmiştim. Bu kağıtları Murat Kapki'ye verdim, Murat Kapki de bu yazıları okudu. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."