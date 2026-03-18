MSB duyurdu: İncirlik’e bir Patriot sistemi daha konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İncirlik’teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Tuğamiral Aktürk, İncirlik’e bir Patriot sistemi daha konuşlandırıldığını açıkladı.

İncirlik'e yönelik füzeyi NATO engelledi

“13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir” diyen Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.”

“Amaç, ortak güvenliği tahkim etmek”

MSB’de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin soru üzerine Bakanlık, İran’dan farklı zamanlarda ateşlenen iki balistik mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya’dan görevlendirilen bir patriot sistemi, hava savunma mimarisinin tamamlayıcı unsuru olarak Malatya’ya konuşlandırılmaktadır. NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır. Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar, hem Türkiye’nin hem NATO’nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.”

S-400’ün kullanılmaması

Bakanlık, Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin hava ve füze savunma faaliyetlerinin “tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde” yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin, NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu sistem, erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir.”

“İncirlik Amerikan üssü değil, mülkiyeti Türkiye’te ait”

Adana’da konuşlu İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin ise Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır.”

(VC)