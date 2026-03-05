İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık

İran Silahlı Kuvvetleri 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İran "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" dedi.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca zamanında fark edilerek havada imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların herhangi bir can kaybına yol açmadığını açıklarken, hava sahasının savunulması noktasında her türlü adımın kararlılıkla atılacağını vurguladı.

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü

(EMK)