DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 09:16 5 Mart 2026 09:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 09:25 5 Mart 2026 09:25
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık

İran "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık
Fotoğraf: Millî Savunma Bakanlığı

İran Silahlı Kuvvetleri 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.

İran "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız" dedi.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca zamanında fark edilerek havada imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların herhangi bir can kaybına yol açmadığını açıklarken, hava sahasının savunulması noktasında her türlü adımın kararlılıkla atılacağını vurguladı.

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü
4 Mart 2026

(EMK)

İran NATO 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları füze füze kalkanı milli savunma bakanlığı
