HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 15:14 13 Mart 2026 15:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 15:20 13 Mart 2026 15:20
Okuma Okuma:  2 dakika

İncirlik'e yönelik füzeyi NATO engelledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Adana İncirlik NATO üssüne yönelik bir füze saldırısı nedeniyle sabah saatlerinde siren sesleri duyuldu. İncirlik üssünde siren sesleri duyulurken füze havada imha edildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

NATO: Her türlü tehdide karşı hazırız

NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi. Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da "Cuma sabahı NATO, Türkiye'ye doğru ilerleyen bir İran balistik füzesini bir kez daha başarıyla engelledi. NATO teyakkuzda kalmaya ve tüm müttefiklerini savunmada kararlı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.

(Mİ)

