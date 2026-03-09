ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 15:00 9 Mart 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 17:07 9 Mart 2026 17:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Antep’e füze parçası düştü

Milli Savunma Bakanlığı: “İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.”

BİA Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca havada imha edildiğini açıkladı.

“Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir” ifadelerini kullanan MSB, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.”

NATO: “Türkiye’ye yönelen bir füze daha önlendi”

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Sözcüsü Allison Hart, Anadolu Ajansı’na konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hart, “Türkiye’ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

4 Mart 2026

Altı günde ikinci füze

MSB, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız” açıklamasında bulunmuştu.

5 Mart 2026

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları balistik füze milli savunma bakanlığı NATO doğu akdeniz Gaziantep
