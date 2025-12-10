ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 03:08
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 03:45
2 dk Okuma

Tom Barrack: "F-35 programına dönmek için S-400'ü bulundurmamanız gerekiyor"

Milli Savunma Bakanı Güler'in DEM Parti'den Cengiz Çandar'ın sorusuna karşılık "S-400'ün envanterde" olduğu yanıtının hemen ardından yayımladığı mesajda ABD Ankara Büyükelçisi Türkiye'nin "F-35 programına dönmek için S-400'ü bulundurmama[sı gerektiğini]" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

S-400 bataryaları, rampalarından fırlatılmaya hazırlanırken/ Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, TSİ 22:00 dolaylarında yayımladığı sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin "ABD yasalarında belirtildiği üzere,  F-35 programına geri dönebilmesi için artık S-400 sistemini işletmemesi veya bulundurmaması gerekiyor." dedi.

Erdoğan: Türkiye S-400 Savunma Sistemlerini Almıştır
13 Haziran 2019
ABD Temsilciler Meclisi'nden "S-400 Alımını" İptal Çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi'nden "S-400 Alımını" İptal Çağrısı
11 Haziran 2019

Barrack'ın açıklaması, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar’ın TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında yönelttiği sorulara verdiği aşağıdaki yanıtların Türkiye medyasında yer bulmasının hemen ardından geldi.

Yaşar Güler, S-400'le ve F-35 projesi konusunda iki ayrı soruya cevaben şu açıklamaları yapmıştı:

"S-400 Hava Savunma Sistemi, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterimizde bulunmaktadır,”

“F-35 tedariki ile ilgili çalışmalar devam etmektedir,”

MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin
MSB doğruladı: Eurofighter’ların bedeli 5,4 milyar sterlin
9 Aralık 2025

Tom Barrack: "Önce S-400'lerden kurtulun"

ABD Ankara Büyükelçisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsi dostu emlak milyarderi Tom Barrack, Güler'in bu açıklamalarının ardından Trump'ın düşüncelerini de yansıttığını ima edecek bir üslupla, "durup dururken" şu paylaşımıda bulundu:

Türkiye ile F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olma konusunda görüşmeler sürdürüyor. ABD yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi için artık S-400 sistemini işletmemesi veya bulundurmaması gerekiyor. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir iş birliği ortamı yaratmış ve bu konuda yaklaşık on yıldır yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umuyoruz ki bu görüşmeler, önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir atılımla sonuçlanacaktır.

Cengiz Çandar: "S-400'lerin envanterde bulunması turşu kurmakla eş anlamlı"

Çandar bianet'ten Tuğçe Yılmaz'ın Savunma Bakanının yanıtına ilişkin sorusunu şöyle değerlendirmişti:

“S-400’lere 2,5 milyar dolar ödendi. Kullanılamayacak oldukları apaçık. Envanterde bulunmaları turşu kurmakla eş anlamlı. S-400 alma basiretsizliği nedeniyle F-35’lerden olundu ve milyarlarca dolar zarara girildi. Türkiye’nin parasının ne yazık ki çarçur edilmiş ve güvenlik zaafı yaratılmış olmasını, bu üsttenci üslûpla verilmiş cevaplar örtemiyor.”

(AEK)

Ankara-Washington D. C.
tom barrack yaşar güler s-400 füze sistemi f-35
