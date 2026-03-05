ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 14:27
 SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 17:05
Okuma Okuma:  2 dakika

MSB: Hasmane tutumlara cevap verme hakkımız mahfuzdur

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk: “İran’dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MSB: Hasmane tutumlara cevap verme hakkımız mahfuzdur
Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Millî Savunma Bakanlığı (MBS) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, dün (4 Mart) İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

“Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor, gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.”

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü
Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü
4 Mart 2026

İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesel göç iddiaları

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Aktürk, İran’dan Türkiye sınırlarına yönelik bir hareketlilik olup olmadığına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran'dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz, sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla ‘Hudut namustur’ anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde, Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 6. GÜN
İsrail ordusundan Tahran ve Beyrut’a yoğun hava saldırıları
Bugün 09:00

PJAK’ın İran’daki faaliyetlerine ilişkin sorulara da yanıt veren Aktürk, şöyle dedi:

“Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil, toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran’ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK’ın İran’da yürüttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz.” (TY)

milli savunma bakanlığı Zeki Aktürk 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları PJAK
