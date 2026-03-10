MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “millî düzeyde” alınan tedbirlere ek olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

MIM-104 Patriot, uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı geliştirilmiş uzun menzilli bir hava savunma sistemi. ABD merkezli Raytheon tarafından üretilen sistem, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından ve NATO’nun entegre hava ve füze savunma yapısında kullanılıyor. Öte yandan Malatya, NATO’nun füze savunma mimarisinin parçası olan Kürecik Radar Üssü’ne de ev sahipliği yapıyor.

MSB’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.