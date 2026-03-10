ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 10:05 10 Mart 2026 10:05
 SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 10:37 10 Mart 2026 10:37
Okuma Okuma:  2 dakika

MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Karar, İran'dan ateşlendiği ve Türkiye’ye yöneldiği açıklanan iki balistik füzenin düşürülmesinin ardından geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Fotoğraf: AA Arşiv

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “millî düzeyde” alınan tedbirlere ek olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

MIM-104 Patriot, uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı geliştirilmiş uzun menzilli bir hava savunma sistemi. ABD merkezli Raytheon tarafından üretilen sistem, başta ABD olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından ve NATO’nun entegre hava ve füze savunma yapısında kullanılıyor. Öte yandan Malatya, NATO’nun füze savunma mimarisinin parçası olan Kürecik Radar Üssü’ne de ev sahipliği yapıyor.

MSB’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.

Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır.

Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.

Altı günde iki füze

MSB, 4 ve 9 Mart tarihlerinde İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

4 Mart’ta balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine; 9 Mart’ta ise Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde boş araziye düştü. Her iki olayda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İran, Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’e düşen füze parçasının ardından İran’a atfen “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor” dedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
milli savunma bakanlığı patriot 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları NATO Malatya
ilgili haberler
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 11. GÜN
İran: ABD'yle müzakereler gündemimizde değil
Bugün 11:00
/haber/iran-abd-yle-muzakereler-gundemimizde-degil-317560
Antep’e füze parçası düştü
9 Mart 2026
/haber/antepe-fuze-parcasi-dustu-317517
MSB: Hasmane tutumlara cevap verme hakkımız mahfuzdur
5 Mart 2026
/haber/msb-hasmane-tutumlara-cevap-verme-hakkimiz-mahfuzdur-317392
İran’dan Hatay’a düşen füze açıklaması: Türkiye’yi hedef almadık
5 Mart 2026
/haber/irandan-hataya-dusen-fuze-aciklamasi-turkiyeyi-hedef-almadik-317374
Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü
4 Mart 2026
/haber/milli-savunma-bakanligi-irandan-ateslenen-fuze-dusuruldu-317347
