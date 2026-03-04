ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 14:51 4 Mart 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 16:06 4 Mart 2026 16:06
Okuma Okuma:  2 dakika

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü

“Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir.”

ENRead in English

Millî Savunma Bakanlığı: İran’dan ateşlenen füze düşürüldü
Fotoğraf: Sosyal medya

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran’dan ateşlenerek Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, MSB’den yapılan açıklama şöyle:

“İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

“Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.”

NATO’dan ‘Türkiye’ açıklaması

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Sözcüsü Allison Hart, Türkiye hava sahasında düşürüldüğü belirtilen balistik mühimmata ilişkin Anadolu Ajansı’nı yazılı açıklama yaptı.

NATO’nun bölge genelinde İran’ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, “Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür” ifadesini kullandı.

Hart “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz” dedi.

(TY)

İstanbul
milli savunma bakanlığı İran NATO 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
