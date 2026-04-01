Medeniyet Üniversitesi’nde ‘yasa dışı LGBT bayrağı’ soruşturmasında ceza kesinleşti

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde dört öğrenci, 6 Aralık 2025’te düzenlenen “LGBT’ye Karşı Aile ve Medeniyet” etkinliğini protesto sırasında açtıkları LGBTİ+ bayrağı nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda kınama cezası aldı.

Üniversite tarafından gönderilen disiplin soruşturması bildiriminde, öğrencilerin “izin almadan” salon önüne gelerek “kampüsteki programın düzenini bozacak şekilde LGBT propagandası yaptığı”, bu esnada mor renkli boyayla çevreye zarar verdikleri ve “yasal olmayan bayraklar” açtıkları iddia edildi.

Soruşturmaya gerekçe olarak ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesi gösterildi.

Öğrenciler, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) hukuki desteğiyle, söz konusu maddeyi ihlal etmediklerini ve verilen cezanın kınama yaptırımı gerektirmediğini belirterek itirazda bulundu.

Medeniyet Üniversitesi’nde öğrencilere ‘yasal olmayan LGBT bayrağı’ soruşturması

“Kuir öğrencilerle yan yana olmaya devam edeceğiz”

Dört ay süren süreçte itirazları reddedilen öğrenciler, cezalandırma süreçlerini ve bundan sonra izleyecekleri hukuki ve politik adımları şöyle anlattı:

“6 Aralık 2025’te düzenlenen ‘LGBT’ye Karşı Aile ve Medeniyet’ seminerine katıldığımız için dört aydır soruşturmalara maruz kalıyoruz. Soruşturma, 2547 sayılı Kanun’un 54. maddesine aykırı davrandığımız iddiası üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında söylemediğimiz sözlerden ve LGBTİ+ bayrağı açmamızdan dolayı, henüz başlamamış bir semineri bozduğumuz iddia edildi. Hatta soruşturma sırasında bize ‘Ailenin tanımı nedir?’, ‘Bu olay aileniz tarafından biliniyor mu?’, ‘Bilse ne olur?’ gibi sorular yöneltildi.

“Soruşturma sonucunda kınama cezası aldık. Avukatımız aracılığıyla itiraz dilekçesi verdik; ancak dilekçemiz herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildi. Şimdi bu durumu İdari Mahkeme’ye taşıyacağız. Karar bozulana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

“Bize saldıranlar ise herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadı. Rektörler, üniversitelerdeki öğrenci dayanışmalarından oldukça korkuyor. Bizi sindirmeye yönelik bu soruşturmalar ve cezalar, aksine bizi yüreklendiriyor ve mücadeleye daha sıkı bağlanmamızı sağlıyor. Okulda dayanışmayı örmeye, kuir öğrencilerle yan yana olmaya devam edeceğiz. Kampüsleri terk etmeyeceğiz. Onlar ne kadar soruşturma açarsa açsın, biz de mücadelemizi o kadar kararlı sürdüreceğiz.”

"Tipik bir yetki aşımı örneği"

SPoD’un avukatı Furkan Yurt da, kararın hukuki karşılığını şöyle değerlendirdi:

“Üniversite yönetiminin disiplin soruşturması kapsamında öğrencilere yönelttiği 'Ailenizin haberi var mı?' veya 'Ailenin tanımı nedir?' şeklindeki sorular, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının açık bir ihlali olup soruşturmanın meşruiyetini en temelden zedelemektedir. Disiplin hukuku, öğrencilerin kişisel değer yargılarını veya ailevi yaşantılarını sorgulama mercii değildir. Yalnızca akademik düzeni bozan somut ve yasaklanmış fiilleri denetleme aracıdır, kaldı ki öğrencilerin eylemleri bu kapsamda da asla değerlendirilemez. Barışçıl bir şekilde bayrak açmak ve ifade özgürlüğü sınırları içinde kalan sloganlar atmak, anayasal toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımı niteliğindedir. Somut bir şiddet eylemi veya eğitim-öğretim faaliyetinin fiilen engellendiği ispatlanmadan, yalnızca ifadenin içeriğine veya sembollere yönelik tesis edilen bu ‘kınama’ cezası, ölçülülük ilkesine ve hukuki güvenlik prensiplerine aykırı olup idari yargı denetimi sonucunda iptali gereken tipik bir yetki aşımı örneğidir.”