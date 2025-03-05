Prof. Ahmet Akın Medeniyet Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, hakkında gündeme gelen taciz ve istismar iddiaları nedeniyle görevden alındı.

Üniversite, Akın hakkındaki iddialarla ilgili resmi açıklama yaptı. Soruşturma sürecinin başladığını duyurdu ve Prof. Akın’ın ünivesitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Üniversite, inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Kurumun açıklamasına şöyle: "[İstanbul, Medeniyet Üniversitesi] Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Akın hakkında, bir basın yayın organında yer alan iddialar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Söz konusu haber üzerine, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Sürecin adil, şeffaf ve objektif bir şekilde ilerleyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Üniversite, Akın’ın akademik profilini resmi internet sitesinden kaldırdı. Ayrıca, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı görevine Doç. Dr. Mehmet Boyacı’nın getirildiği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Ahmet Akın'a yönelik suçlamalar, sosyal medyada anonim bir kullanıcının paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Bu paylaşımlarda, Akın'ın "dönüştürme terapisi" adı altında eşcinsel ve trans gençlere yönelik seanslar düzenlediği ve bu seanslarda fiziksel ve duygusal istismar uyguladığı iddia edilmişti.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Akın'ın istismarına uğradıklarını söyleyen çocuklardan biri hekimin "dönüştürme terapisi" adını verdiği seanslara “LGBTİ+ olduğu için” ailesi tarafından gönderildiğini ve o dönemde 16 yaşında olduğunu söylemiş, Akın’ın ofisinde kendisini taciz ederek karşısında mastürbasyon yaptığını iddia etmişti.

Prof. Dr. Ahmet Akın, “dönüştürme terapisi” seansları uyguladığı iddiaları hakkında “Ben buna terapi de demiyorum. Biliyorsunuz terapi psikolojik sorunlar için. Bu çocuklar raydan çıkmış” demişti. Akın, istismar ve taciz iddiaları için de “Allah'a şükür, hiçbir şekilde hiçbirine bir temasım, seksüel veyahut onları rahatsız edecek yaklaşımım olmadı” demiş, ayrıca, bu iddiaların arkasında "Siyonist lobilerin" olduğunu öne sürerek yasal süreç başlatacağını ifade etmişti.

(AEK)